Branilke po pravem maratonu povedle v finalni seriji!

Prva tekma je postregla z zanimivo, na trenutke kakovostno odbojko in veliko preobrati. Zmagovalca so odločale malenkosti, več sreče in zbranosti pa so imele na koncu varovanke Bruna Najdiča, ki lovijo 16. in tretji zaporedni naslov. Svojo priložnost so imele tudi gostiteljice, ki so v petem nizu že zanesljivo vodile, tudi 9:4 in 10:5, a visoko prednost zapravile in dovolile gostjam, da so izničile prednost domačega terena.

Najučinkovitejša igralka je bila z 31 točkami Iza Mlakar, ki je tudi dosegla zadnjo točko na tekmi.

Kdo bo državni prvak pri dekletih? GEN-I Volley 48,15% +

Nova KBM Branik 51,85% +

Za najnižjo stopničko se bosta udarila kamniški Calcit in SIP Šempeter. Finale se igra na tri zmage, obračun za tretje mesto pa na dve.

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma: Petek, 12. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 2:3 (-23, 15, -10, 23, -18) Druga tekma: Torek, 16. april:

18.15 Nova KBM Branik - GEN-I Volley Tretja tekma: Petek, 19. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik Morebitna četrta tekma: Torek, 23. april:

17.00 Nova KBM Branik - GEN-I Volley Morebitna peta tekma: Petek, 26. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik

Za 3. mesto: Prva tekma: Petek, 12. april:

20.00 Calcit Volley - SIP Šempeter Druga tekma: Sreda, 17. april:

18.00 SIP Šempeter - Calcit Volley Morebitna tretja tekma: Sreda, 24. april:

20.00 Calcit Volley - SIP Šempeter