Vse v znamenju sobotnega derbija v Kamniku

V soboto si bosta iz oči v oči zrli kapetanki Calcita in GEN-I Volleyja Olivera Kostić in Tina Lipicer Samec.

V soboto si bosta iz oči v oči zrli kapetanki Calcita in GEN-I Volleyja Olivera Kostić in Tina Lipicer Samec. Foto: Vid Ponikvar in Tine Strosar

V 9. krogu 1. DOL za dekleta bomo v soboto priča novi odbojkarski poslastici. V kamniški športni dvorani se bosta udarili do zdaj še neporaženi ekipi, domači Calcit Volley in GEN-I Volley. Oba sta se v sredo uvrstila v osmino finala pokala Challenge. Kamničanke so do tega dosežka prišle na Slovaškem, Novogoričanke pa na Finskem.