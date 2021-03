Mariborčanke lovijo izenačenje: "Prepričan sem, da smo lahko še boljši"

Ob 18. uri bo v dvorani Lukna na sporedu druga tekma finalne serije. Prvo so po res napetem boju dobile branilke naslova iz Kamnika, ki so videle, da bo pot do nove državne lovorike bolj trnova, kot so si morda mislile.

"Zdaj dobro vemo, kaj nas čaka. Mislim, da bomo v drugo tekmo vstopile še bolj odločno. Narediti moramo vse, da bo v naši igri manj nihanj, bolj pazljive in zbrane bomo morale biti na sprejemu, tako da nam bo potem lažje tudi v napadu. Predvsem moramo težiti k temu, da ponovimo igro iz prvega niza. Če nam bo to uspelo, nam bo vsekakor lažje," napoveduje mlada sprejemalka Calcit Volleyja Eva Zatković in poudarja, da je led prebit. Konec koncev pa šteje zmaga, ne vtis.

Kamničanke imajo tisto, kar so iskale. Vodijo z 1:0 in imajo za zdaj prav vse pod nadzorom. Mariborčanke bodo nocoj igrale doma in po dolgem času iskale zmago nad rivalkami. "Igra se na tri zmage, v miru smo analizirali tekmo, videli, kje smo grešili, in prepričan sem, da bomo v svoji dvorani prikazali še boljšo igro. Veseli me, da je bila prva tekma izenačena, in verjamem, da so na svoj račun prišli tudi gledalci pred malimi zasloni. Vemo pa, da se je v finalnih serijah do zdaj že marsikaj dogajalo, zato se pustimo presenetiti," meni trener bankirk Samo Miklavc. Štajerke se torej ne predajajo, naredile bodo vse, da zagrenijo življenje odbojkaricam iz Kamnika, ki lovijo peti državni naslov. Mariborčanke imajo rekordnih 16 naslovov.

1. DOL, ženske, finale, 2. tekma: Druga tekma: Ponedeljek, 29. marec:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley /0:1/ Prva tekma: Četrtek, 25. marec:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 3:2 (12, -28, -23, 20, 14) /1:0/

Kostić 19, Charuk 17, Zatković 16; Velikonja 17, Džaković 16, Lorber Fijok 13 / / - izid v zmagah; finale se igra na tri dobljene tekme.