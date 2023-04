V Mariboru bodo znane zadnje finalistke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčanke so prvo tekmo dobile s 3:0, drugo pa izgubile z 1:3. Kako bo zvečer na odločilnem polfinalnem srečanju? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zvečer bodo znane še druge finalistke slovenskega odbojkarskega prvenstva. Odločitev o tem, kdo se bo v finalu pridružil branilkam naslova iz Kamnika, bo padla v ŠD Lukna, kjer se bodo na odločilni tretji polfinalni tekmi pomerile gostiteljice Nova KBM Branik in članice GEN-I Volley. Finale se bo začel v soboto.

Na prvi tekmi v Mariboru so domačinke zmagale s 3:0 v nizih, na drugi pa so s 3:1 slavile Novogoričanke in izsilile tretjo tekmo. Ta bo ob 18. uri v ŠD Lukna.

V drugem polfinalnem paru so članice Calcit Volleyja Formis dvakrat premagale s 3:0 in si v soboto zagotovile finale.

1. DOL za ženske, polfinale, tretja tekma

Sreda, 12. april

