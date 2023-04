V Hočah in Novi Gorici bi lahko podelili finalno vstopnico

Odbojkarice GEN-I Volley in Nova KBM Branik bodo drugo polfinalno tekmo odigrale v Novi Gorici. Na tekmi med drugo- in tretjeuvrščeno ekipo rednega dela prvenstva so bile Mariborčanke na domačem parketu boljše s 3:0, vendar so se jim Primorke v drugem, predvsem pa v tretjem nizu, v katerem so varovanke Bruna Najdiča izkoristile šele tretjo zaključno žogo, dobro upirale. Tudi na drugi tekmi bodo v vlogi favoritinj pokalne zmagovalke te sezone.

Kamničanke branijo naslov državnih prvakinj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odbojkarice Calcit Volleyja v boju s Formisom rezultatsko gledano niso imele večjih težav, saj so slavile brez izgubljenega niza, vendar pa so imele Rogožanke, na čelu z razpoloženo Niko Milošič, v drugem nizu lepo priložnost za zmago. Štajerke so se tudi v nadaljevanju izkazale z dobro igro v obrambi, pa tudi v napadu, vendar pa so bile na koncu vseeno boljše aktualne slovenske prvakinje, ki za drugo tekmo v Hočah napovedujejo še več zbranosti ter še boljšo igro v bloku in pritisk, ki ga bodo na tekmice izvajale s servisi.

1. DOL za ženske, polfinale, drugi tekmi

Sobota, 8. april

