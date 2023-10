Začenja se z derbijem v Kamniku

Četrti krog odbojkarskega državnega prvenstva za ženske se začenja z večernim derbijem med dvema najboljšima kluboma zadnjih let. Prvakinje Calcit Volley gostijo pokalne zmagovalke zadnje sezone, članice Nova KBM Branik, ki so v zadnjem tekmovalnem obdobju ostale brez finala DP in osvojile bron. To bo prvi derbi za Bruna Najdiča v vlogi trenerja Kamničank, saj je pred tem vrsto let vodil Mariborčanke. Branilke naslova so po treh krogih stoodstotne, Štajerke pa so pri dveh zmagah in porazu.