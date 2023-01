Novogoričanke pričakujejo Šempetranke, Kamničanke pa Krim

Uvodno tekmo 15. kroga prve odbojkarske lige za ženske bodo igrale odbojkarice GEN-I Volleyja in SIP Šempetra. Novogoričanke, ki branijo bronasto odličje iz lanske sezone, tudi v letošnjem prvenstvu zaostajajo le za Calcit Volleyjem in Novo KBM Branik ter veljajo za favoritinje srečanja. Branilke naslova iz Kamnika bodo pričakale Krim, Formula Formis pa sosede na lestvici Ankarančanke. Srečanje med Mariborčankami, ki so se sredi tedna poslovile od Evrope, in Grosupeljčankami je prestavljeno na februar.