Pestro na Obali, v nedeljo derbi v Mariboru

Odbojkarice Krima bodo v 10. krogi 1. DOL gostile Gen-I Volley, Ankarančanke pa pričakujejo SIP Šempetra. Na prvem medsebojnem srečanju so po petih nizih zmagale Primorke. Derbi kroga bo v nedeljo v športni dvorani Lukna, kjer se bodo pomerile odbojkarice Nova KBM Branik in prvakinje Calcit Volleyja. Na prvi medsebojni tekmi so oktobra s 3:0 zmagale Kamničanke. Tekma med Luko Koper in Grosupljem je prestavljena.