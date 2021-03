Kamničani povedli v boju za 3. mesto

Kamničani so kakovostnejše moštvo od Salonita, pred obračunom pa je bilo vprašanje, ali so na pravi način preboleli polfinalni poraz proti ACH Volleyju, ko so bili od finala oddaljeni le en niz.

Odgovor, ali bodo našli motiv v boju za 3. mesto, ki je manj, kot so pričakovali pred sezono, je prišel hitro. V prvem nizu so pokazali, da jim ni vseeno, tekmeca so povsem nadigrali. V naslednjih dveh nizih pa so imeli precej težje delo. V drugem so imeli domači v dramatični in dolgi končnici tudi tri zaključne žoge, ki pa jih niso izkoristili. Z asom je niz končal Jan Brulec.

Pri zmagovalcih, ki so igrali brez Jana Klobučarja, je bil s 17 točkami najučinkovitejši Milosz Hebda, Martin Kosmina jih je dosegel 14, Sašo Štalekar se je izkazal s šestimi bloki. Pri domačih je 14 točk dosegel Matic Vrtovec.