ACH Volley uspešen tudi v Šoštanju

ACH Volley je v 9. krogu 1. DOL prišel še do devete zmage. S pol moči in treh nizih je premagal tudi Šoštanjčane. Preostale tekme bodo v soboto, zanimivo pa predvsem v Kamniku, kjer se bosta Calcit in Maribor udarila za trenutno drugo mesto na lestvici.