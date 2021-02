Kdo bi si mislil: o prvem mestu odloča tekma v Tivoliju

V zadnjem krogu rednega 1. DOL za moške bo najbolj vroče v Tivoliju, kjer se bodo odbojkarji ACH Volleyja in Merkur Maribora udarili za prvo mesto in najboljše izhodišče pred izločilnimi boji. Zmagovalec bo osvojil prvo mesto, poražencu pa grozi tretje, saj se pričakuje, da bo kamniški Calcit Volley zmagal v Murski Soboti.

Obe dozdajšnji srečanji letošnje sezone med Mariborčani in Ljubljančani sta se končali z zmago domače vrste s 3:1. Sobotni derbi pa bo poleg prestižne zmage prinesel tudi najboljše izhodišče v izločilnih bojih, saj ekipi na lestvici loči le točka. Merkur Maribor je pri 53, ACH Volley Ljubljana, ki je v ponedeljek na tekmi 20. kroga po petih nizih izgubil s Calcit Volleyjem, pa pri 52 točkah.

Druga tri srečanja v moškem delu prvenstva se bodo pričela ob 19. uri. Panvita Pomgrad bo gostila tretji Calcit Volley (46 točk), proti kateremu je v letošnji sezoni vselej osvojila niz. Hoče bodo na domačem igrišču pričakale četrti Salonit Anhovo (31 točk). Prvi medsebojni dvoboj so Kanalci dobili po treh, drugega po petih nizih. S petimi točkami se zadnja v razvrstitvi Krka odpravlja na gostovanje k Hiši na kolesih Triglav. Kranjčani so dobili obe dozdajšnji tekmi, ki sta jim skupaj prinesli pet točk. Vsi trije obračuni bodo pomembni za končno razvrstitev med petim in sedmim mestom, saj so v igri za neposredno uvrstitev v četrtfinale državnega prvenstva še tri moštva. Gorenjci in Prekmurci imajo na petem oz. šestem mestu 18 točk, sedme Hoče pa so doslej zbrale točko manj.

Šestouvrščena ekipa si bo neposredno zagotovila četrtfinale, sedmo in osmo ekipo pa čaka osmina finala z najboljšima moštvoma 1B-lige. To bosta Šoštanj Topolšica in Črnuče, ki ju prav tako loči ena točka, kar pomeni, da bo njun sobotni medsebojni obračun zadnjega kroga odločal o parih osmine finala.

1. DOL, moški, 21. krog: Sobota, 20. februar:

19.00 Krka – Hiša na kolesih Triglav

19.00 Panvita Pomgrad – Calcit Volley

19.00 Hoče – Salonit Anhovo

20.30 ACH Volley – Merkur Maribor