Prekmurci na kolena spravili vodilni Maribor

Prekmurci so po petih nizih strli vodilno moštvo državnega prvenstva. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Vodilni Mariborčani, ki so v začetku tedna predstavili novega generalnega sponzorja, s čimer se bodo apetiti kluba še dvignili, so na uvodni tekmi 13. kroga v dvorani Tabor gostili Panvito Pomgrad in izgubili po petih nizih. Preostale tri tekme bodo na sporedu v soboto.