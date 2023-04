ACH Volley in Calcit si lahko priigrata finale

Na sporedu sta drugi polfinalni tekmi državnega odbojkarskega prvenstva za moške. Branilci naslova ACH Volley in člani Calcit Volley si z zmago že lahko zagotovijo napredovanje v finale. Oranžni zmaji bodo napredovanje lovili v Kranju, na prvi tekmi so Triglavane premagali zanesljivo, s 3:0. Tesnejši boj gre pričakovati v Mariboru, kjer bodo gostovali Kamničani. Če bo komu od tekmecev uspelo izenačiti na 1:1 v zmagah, bi finalist postal znan v sredo.

Pri moških je ACH Volley Ljubljana na uvodnem polfinalnem obračunu proti Hiši na kolesih Triglav, ki se je med štiri najboljše ekipe prvenstva uvrstila po zmagi nad Panvito Pomgrad, hitro strl odpor kranjske zasedbe. V taboru državnih prvakov so bili s prikazano igro zelo zadovoljni, po besedah kapetana Nikole Gjorgieva pa je cilj, da z enakim pristopom odigrajo še drugo srečanje. A tudi trener Gorenjcev Sašo Rop pred domačimi gledalci napoveduje boljšo predstavo in poudarja, da v Hali Tivoli nismo spremljali pravega Triglava. Želi si, da bi pri svoji ekipi spet zaznal energijo iz zadnjih krogov prvenstva, ko so igralci in gledalci v ŠD Planina ustvarili vzdušje, ki Triglavane lahko ponese tudi tokrat.

Uvodni polfinalni obračun med Kamničani in Mariborčani je bil tesen. Kako bo v Mariboru? Foto: Grega Valančič/Sportida

Odbojkarji Merkur Maribora in Calcit Volleyja so že na prvi tekmi v Kamniku poskrbeli za tesen obračun. Po štirih nizih so bili uspešnejši gostitelji, štajerska vrsta pa je po tekmi lahko obžalovala kar nekaj zapravljenih priložnosti. Kamniški strateg Jurij Žavbi pričakuje vsaj tako težko, če ne še težje srečanje, kot je bilo prvo, na katerem so se njegovi varovanci preveč obremenjevali z rezultatom. Želi si, da bi se na drugi tekmi osredotočili predvsem na servis in na svojo igro.

A glede na to, da so bile vse tri dozdajšnje medsebojne tekme v dvorani Tabor precej izenačene, jih ne čaka lahko delo, še posebej ker tudi Mariborčani računajo, da jim bo pred domačimi navijači vendarle uspelo premagati tekmece in izsiliti še tretji polfinalni dvoboj.

1. DOL za moške, polfinale, prvi tekmi

Sobota, 8. april:

