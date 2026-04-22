Sreda,
22. 4. 2026,
9.26

Sreda, 22. 4. 2026, 9.26

1. DOL za moške, finale in tekma za tretje mesto, tretji tekmi

ACH Volley ima v rokah zaključno žogo za naslov. Komu bron?

ACH Volley | ACH Volley v Tivoliju potrjuje 22. naslov državnih prvakov. | Foto Aleš Oblak

ACH Volley v Tivoliju potrjuje 22. naslov državnih prvakov.

Foto: Aleš Oblak

Odbojkarji ACH Volley lahko zvečer osvojijo 22. naslov državnih prvakov. Na obeh finalnih tekmah so proti Calcit Volleyju upravičili vlogo favorita in zmagali s 3:0. Večerni obračun se bo v Tivoliju začel ob 20. uri. Uro prej bo v Murski Soboti odločilna tekma za bron med odbojkarji Panvite Pomgrada in MOK Krka. Obe ekipi sta v boju za tretje mesto zmagali v gosteh.

"Delo želimo dokončati v naši dvorani. V prvih dveh tekmah smo bili za raven ali dve boljši tekmec, trdno verjamemo, da bo tako tudi tokrat," so v uspeh prepričani v taboru ACH Volleyja, ki v letošnjem prvenstvu še ni izgubil tekme.

Kamničani bodo prav tako storili vse, kar je v njihovi moči, da bi serijo podaljšali. A kakovostno precej zaostajajo za tekmeci, tako da bi bila njihova zmaga velikansko presenečenje, še posebej, ker bi bila na tekmečevem igrišču.

"Za zmago bomo morali igrati brezhibno. Na prvih dveh tekmah smo na trenutke igrali dobro, a je bilo nihanj preveč. Ljubljančani pa igrajo konstantno, praktično ničesar ne podarijo, vse si moraš priboriti sam. Ne gre za to, da mi ne bi dali maksimuma, ampak da moramo iti preko svojih meja in izkoristiti vsako priložnost," pa pravi sprejemalec Kamničanov Jure Okroglič.

1. DOL, moški, finale in tekma za tretje mesto, tretji tekmi

Sreda, 22. april

Spored finala državnega prvenstva 


Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)
Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma)

Spored tekem za tretje mesto 


Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka

Državni prvaki

2024/25 - ACH Volley Ljubljana
2023/24 - ACH Volley Ljubljana
2022/23 - ACH Volley Ljubljana
2021/22 - ACH Volley Ljubljana
2020/21 - Merkur Maribor
2019/20 - ACH Volley Ljubljana
2018/19 - ACH Volley Ljubljana
2017/18 - ACH Volley Ljubljana
2016/17 - ACH Volley Ljubljana
2015/16 - ACH Volley Ljubljana
2014/15 - ACH Volley Ljubljana
2013/14 - ACH Volley Ljubljana
2012/13 - ACH Volley Ljubljana
2011/12 - ACH Volley Ljubljana
2010/11 - ACH Volley Bled
2009/10 - ACH Volley Bled
2008/09 - ACH Volley Bled
2007/08 - ACH Volley Bled
2006/07 - Autocommerce Bled
2005/06 - Autocommerce Bled
2004/05 - Autocommerce Bled
2003/04 - Šoštanj Topolšica
2002/03 - Calcit Kamnik
2001/02 - Calcit Kamnik
2000/01 - Žurbi Team Kamnik
1999/00 - ELVO Bled
1998/99 - Salonit Anhovo
1997/98 - Fužinar
1996/97 - Salonit Anhovo
1995/96 - Salonit Anhovo
1994/95 - Salonit Anhovo
1993/94 - Salonit Anhovo
1992/93 - Vileda Maribor
1991/92 - Vileda Maribor

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.