ACH Volley ima v rokah zaključno žogo za naslov. Komu bron?

Odbojkarji ACH Volley lahko zvečer osvojijo 22. naslov državnih prvakov. Na obeh finalnih tekmah so proti Calcit Volleyju upravičili vlogo favorita in zmagali s 3:0. Večerni obračun se bo v Tivoliju začel ob 20. uri. Uro prej bo v Murski Soboti odločilna tekma za bron med odbojkarji Panvite Pomgrada in MOK Krka. Obe ekipi sta v boju za tretje mesto zmagali v gosteh.

"Delo želimo dokončati v naši dvorani. V prvih dveh tekmah smo bili za raven ali dve boljši tekmec, trdno verjamemo, da bo tako tudi tokrat," so v uspeh prepričani v taboru ACH Volleyja, ki v letošnjem prvenstvu še ni izgubil tekme.

Kamničani bodo prav tako storili vse, kar je v njihovi moči, da bi serijo podaljšali. A kakovostno precej zaostajajo za tekmeci, tako da bi bila njihova zmaga velikansko presenečenje, še posebej, ker bi bila na tekmečevem igrišču.

"Za zmago bomo morali igrati brezhibno. Na prvih dveh tekmah smo na trenutke igrali dobro, a je bilo nihanj preveč. Ljubljančani pa igrajo konstantno, praktično ničesar ne podarijo, vse si moraš priboriti sam. Ne gre za to, da mi ne bi dali maksimuma, ampak da moramo iti preko svojih meja in izkoristiti vsako priložnost," pa pravi sprejemalec Kamničanov Jure Okroglič.

1. DOL, moški, finale in tekma za tretje mesto, tretji tekmi Sreda, 22. april

Spored finala državnega prvenstva

Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley

Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)

Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma) Spored tekem za tretje mesto

Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka