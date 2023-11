Prvaki zanesljivi na Dolenjskem, Fužinar z zmago na četrto mesto

Deveti krog državnega odbojkarskega prvenstva se je začel danes in končal v nedeljo. Za uvod so Novomeščani pričakali favorizirani ACH Volley, ki bo prihodnji teden začel nastope v ligi prvakov. Oranžni zmaji so slavili s 3:0 v nizih. Danes so člani Fužinarja gostili Pomgrad, ga premagali s 3:0 (22, 18, 19) in ga prehiteli na četrtem mestu. V soboto bodo vodilni Kamničani, ki v državnem prvenstvu še niso izgubili niza, gostovali pri Triglavanih. Za konec kroga se bodo Mariborčani na domačem terenu pomerili z Alpacem Kanal, ki kot edini še nima točke in zmage.

Odbojkarji ACH Volleyja so uspešno opravili generalko pred sredino prvo tekmo lige prvakov proti poljskemu Asseco Resovii Rzeszovu. Tekmec, novomeška Krka, v državnem prvenstvu seveda ni bil tako zahteven, kot bodo v Tivoliju Poljaki, so pa lahko Ljubljančani opravili dobro ogrevanje za sredino tekmo. Novomeščani, ki so se med tednom okrepili s kanadskim sprejemalcem Jaredom Jarvisom, temnopolti napadalec je sicer takoj stopil na igrišče, a proti serijskim prvakom svoji ekipi ni mogel pomagati, jim niso bili kos.

Tekma ni imela nobene primesi dramatičnosti, gosti so ves čas nadzorovali stanje na igrišču in rezultat, domači so bili v prednosti le v prvi polovici drugega niza, ko so vodili tudi za tri točke. Trenerja Radovana Gačiča lahko veseli igra povratnika po zdravstvenih težavah Matica Videčnika, ki je dosegel 12 točk, štiri z asi in tri z bloki. Še točko več je za prvake prispeval Nikola Gjorgiev, v statistiko je vpisal tri ase, prav servisi ljubljanske ekipe pa so bili tisti element, zaradi katerega domači niso imeli nikakršnih možnosti za presenečenje.

Foto: Facebook Odbojkarski klub Fužinar

Fužinar ugnal Panvito

Odbojkarji Fužinarja, ki jim je marsikdo pred sezono napovedoval krčevit boj za obstanek, še naprej presenečajo na papirju močnejše tekmece. Proti Panviti Pomgradu so prišli do četrte zmage, s katero so Sobočane tudi prehiteli na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice. Njihova zmaga je bila prepričljiva, od začetka do konca so nadzorovali položaj na igrišču, gosti niti v enem nizu niso vodili.

Tekmo so odprli z vodstvom 4:1, Prekmurci so še izenačili na 6:6, drugi nalet pa je bil še udarnejši, po zaslugi blokov so prišli do prednosti 13:8. Prekmurci so se nekajkrat približali na dve točki zaostanka toda domači se niso pustili ujeti.

Izkazalo se je, da je bil to še najbolj izenačen niz, v naslednjih dveh so Korošci hitro prišli do zanesljivega vodstva, ki ga niso izpustili iz rok. Najučinkovitejši igralec tekme je bil Denis Robida, prispeval je 17 točk.

1. DOL, moški, 9. krog Četrtek, 16. november Petek, 17. november Sobota, 18. november Nedelja, 19. november

Lestvica:

