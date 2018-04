Kanalci suvereno v polfinale, Panvita Mariborčanom vrnila udarec

1. DOL, moški, četrtfinale

Odbojkarji Salonita so se v polfinalu 1. DOL pridružili ACH Volleyju in Calcit Volleyju, potem ko so tudi na drugi četrtfinalni tekmi premagali Hoče. V drugem četrtfinalu je izid poravnan. Panvita je vrnila milo za drago Mariboru, zadnjega polfinalista bomo tako dobili v sredo.