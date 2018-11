Vse oči uprte v Lukno: lahko prvakinje ustavijo novogoriški vlak?

V derbiju 7. krog 1. DOL bodo odbojkarice Nove KBM Branika v nedeljo v Lukni gostile GEN-I Volley, ki v tej sezoni ne pozna drugega kot zmage. V vseh tekmovanjih so nanizale kar 11 zmag, na drugi strani pa so slovenske prvakinje v krizi. V prejšnjem krogu so bankirke klonile proti Kamničankam, nekaj dni kasneje pa so jih v pokalu šokirale še Šempetranke. Mariborčanke so se vseeno uvrstile na zaključni turnir, saj so dobile zlati niz.