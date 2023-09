Olimpija jeseni z angleškim velikanom? Ob 14.30 bo pestro!

Nogometaši Olimpije bodo v tej evropski sezoni odigrali vsaj še šest tekem. Foto: Nik Moder/Sportida Zmaji so v tej sezoni pod vodstvom Joaa Henriquesa v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočili dve oviri. Najprej so izločili latvijsko Valmiero, nato pa na presenečenje mnogih še serijskega bolgarskega prvaka Ludogorec. V nadaljevanju kvalifikacij za ligo prvakov so izpadli proti turškemu prvaku Galatasarayu, ki se je pozneje prebil med evropsko elito, v play-offu kvalifikacij za ligo Europa pa ostali praznih rok proti Qarabagu. Tako bodo jeseni nastopili v tretjem najmočnejšem tekmovanju in postali prvi slovenski klub po Muri (2021), ki bo okusil čar skupinskega dela konferenčne lige. Uefa bo Ljubljančane za udeležbo nagradila s slabimi tremi milijoni evrov, danes pa bo znano, s katerimi tekmeci se bodo zeleno-beli potegovali za točke.

Olimpija je bila z aktualnim koeficientom uspešnosti v evropskih tekmovanjih (devet tisoč) uvrščena v tretjo najmočnejšo skupino, kar pomeni, da se v skupini ne bo mogla srečati z Genkom, Zorjo, Astano, Bešiktašem, HJK, Legio in Spartakom iz Trnave, slovaškim klubom, pri katerem nastopata dva slovenska legionarja (Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik), ki je pred petimi leti ugnal Olimpijo v play-offu evropske lige.

Aston Villa med osrednjimi favoriti za naslov

Trener Aston Ville je Španec Unai Emery, specialist za osvajanje evropskih lovorik. Foto: Reuters Navijači Olimpije bi lahko imeli veliko razlogov za navdušenje, saj se ponuja kar nekaj zelo atraktivnih tekmecev. Tako bi lahko ples kroglic po enem izmed mogočih razpletov uvrstil zmaje v skupino z nemškim Eintrachtom, ki je v prejšnji sezoni zaigral v ligi prvakov, pred tem pa osvojil ligo Europa, v prejšnjem stoletju pa je v pokalu UEFA že gostoval v Ljubljani, ter Aston Villo iz Birminghama, evropskega prvaka iz leta 1982, ki ima v svojih vrstah številne zvezdnike, najbolj izstopa Brazilec Philippe Coutinho, ki je pred leti že gostoval v Sloveniji v dresu Liverpoola proti Mariboru, to poletje pa bi se lahko preselil v Katar, nedavno pa je iz Istanbula prišel k Villi še Italijan Nicolo Zaniolo.

Olimpija bi se lahko pomerila tudi s Fiorentino, vijolicami iz Toskane, italijanskim velikanom z bogato zgodovino, ki je letos izgubil finale konferenčne lige proti West Hamu. Mogoča tekmeca sta tudi Maccabi Tel Aviv in Fenerbahče, ki sta letos v Evropi izločila Celjane in Mariborčane.

Eintracht iz Frankfurta je lani osvojil ligo Europa. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ker bo z območja nekdanje Jugoslavije jeseni v konferenčni ligi nastopalo kar pet klubov, to so predstavniki Slovenije (Olimpija), Hrvaške (Dinamo Zagreb), BiH (Zrinjski Mostar), Srbije (Čukarički Beograd) in Ballkani (Kosovo), bi lahko zmaji pristali tudi v skupini, polni "nekdanjih bratov".

Na plesu kroglic bodo prisotni tudi nekateri klubi s slovenskimi legionarji. To so letošnji evropski krvnik Maribora Fenerbahče (Miha Zajc), slovaški prvak Slovan Bratislava (Kenan Bajrić), norveški Bodo/Glimt (Nino Žugelj), varšavska Legia (Blaž Kramer), Spartak iz Trnave (Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik), škotski Aberdeen (Ester Sokler) in švicarski Lugano (Žan Celar). Obeta se torej jesen, v kateri ne bo manjkalo slovenskih nastopov.

Danes se obeta dvojni ples kroglic, saj se bo ob 13. uri začel še žreb skupinskega dela lige Europa, v katerem pa ne bo slovenskega kluba.