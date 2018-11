Slovenija za Euro 2020 s Francijo in Nemčijo? Vse je mogoče …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je v ligi narodov, novonastalem eksperimentu Evropske nogometne zveze (Uefa), pustila bled vtis, čez štiri mesece pa jo čaka nov izziv. Takrat bo šlo povsem zares in brez popravnega izpita, saj se bodo začele kvalifikacije za Euro 2020.

Slovenija se bo poskušala z novim selektorjem, največji favorit za prevzem odgovornega položaja je Matjaž Kek, uvrstiti na veliko tekmovanje. Če bi zaigrala na EP 2020, ki bo potekalo v 12 različnih državah, bi se po desetletnem sušnem obdobju ponovno družila z velesilami na največjem dogodku.

Kakovostne jakostne skupine pred žrebom kvalifikacij za EP 2020:

Boben 1: Švica, Portugalska, Nizozemska, Anglija (v skupini s petimi), Belgija, Francija, Španija, Italija, Hrvaška, Poljska

Boben 2: Nemčija, Islandija, BiH, Ukrajina, Danska, Švedska, Rusija, Avstrija, Wales, Češka

Boben 3: Slovaška, Turčija, Irska, Severna Irska, Škotska, Norveška, Srbija, Finska, Bolgarija, Izrael

Boben 4: Madžarska, Romunija, Grčija, Albanija, Črna gora, Ciper, Estonija, Slovenija, Litva, Gruzija

Boben 5: Makedonija, Kosovo, Belorusija, Luksemburg, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija, Gibraltar, Ferski otoki

Boben 6: Latvija, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino

Finale evropskega prvenstva v nogometu bo leta 2020 v Londonu na znamenitem stadionu Wembley. Foto: Guliver/Getty Images

Tekmece v kvalifikacijski skupini bo izvedela v nedeljo, ko bodo v Dublinu poskakovale kroglice v ritmih irskega plesa. Po koncu skupinskega dela lige narodov je postalo uradno, da se bo Slovenija znašla v četrtem kakovostnem bobnu. Sestavljenih bo deset skupin, pet s šestimi in pet s petimi udeleženci. Štirje zmagovalci skupine lige A v ligi narodov (Švica, Portugalska, Nizozemska in Anglija) se bodo znašli v skupini s petimi udeleženci, saj jih junija 2019 na Portugalskem čaka zaključni turnir lige narodov, v katerem se bodo potegovali za krstno lovoriko.

Slovenski tekmeci v dozdajšnjih kvalifikacijah in ligi narodov:

Tekmec Kvalifikacijski ciklusi Norveška 4 EP 2000, SP 2006, SP 2014, LN 2018 Albanija 3 EP 2000, EP 2008, SP 2014 Ciper 3 EP 2004, SP 2014, LN 2018 Estonija 3 EP 1996, EP 2012, EP 2016 Hrvaška 3 EP 1996, SP 1998, EP 2004* Italija 3 EP 1996, SP 2006, EP 2012 Litva 3 EP 1996, EP 2016, SP 2018 Švica 3 SP 2002, SP 2014, EP 2016 Ukrajina 3 EP 1996, EP 2000*, EP 2016* Anglija 2 EP 2016, SP 2018 Belorusija 2 SP 2006, EP 2008 Bolgarija 2 EP 2008, LN 2018 Estonija 2 EP 2012, EP 2016 Ferski otoki 2 SP 2002, EP 2012 Grčija 2 SP 1998, EP 2000 Luksemburg 2 SP 2002, EP 2008 Malta 2 EP 2004, SP 2018 Romunija 2 SP 2002*, EP 2008 Rusija 2 SP 2002, SP 2010* San Marino 2 SP 2010, EP 2016 Severna Irska 2 SP 2010, EP 2012 Slovaška 2 SP 2010, SP 2018 Srbija 2 SP 2002, EP 2012 Škotska 2 SP 2006, SP 2018 BiH 1 SP 1998 Češka 1 SP 2010 Danska 1 SP 1998 Francija 1 EP 2004 Gruzija 1 EP 2000 Islandija 1 SP 2014 Izrael 1 EP 2004 Latvija 1 EP 2000 Moldavija 1 SP 2006 Nizozemska 1 EP 2008 Poljska 1 SP 2010

Bo boginja Fortuna naklonjena Sloveniji?

Slovenija bi se lahko v kvalifikacijah za EP 2020 pomerila tudi s svetovnim prvakom Francijo. Foto: Reuters Žreb lahko Sloveniji zagotovi različno zahtevne skupine. Če bo krut in neizprosen, bi lahko državica z dvema milijonoma prebivalcev, ki je na največjih tekmovanjih nastopila že trikrat (EP 2000, SP 2002 in SP 2010), naletela na težko premostljive ovire. Ni izključen scenarij, po katerem bi se slovenski nogometaši, ki bodo kmalu dobili novega selektorja, znašli v skupini (npr.) s Francijo, Nemčijo, Srbijo, Belorusijo in Latvijo.

Ker bosta iz vsake skupine napredovali le dve najboljši reprezentanci, bi se Slovenija, ki ne skriva želje po nastopu na Euru 2020, znašla v velikih težavah. Po drugi strani pa so možni tudi veliko bolj ugodni razpleti. Denimo tisti, v katerem bi se slovenska kroglica na žrebu v Dublinu srečala s Poljsko, Islandijo, Finsko, Gibraltarjem in San Marinom.

V tem primeru bi bila Slovenija veliko bližje uresničitvi cilja, ki ga ni ustvarila v zadnjih štirih kvalifikacijskih ciklusih (EP 2012, SP 2014, EP 2016 in SP 2018), neuspešna pa je bila tudi v ligi narodov, kjer je osvojila zadnje mesto in zamudila priložnost, da bi leta 2020 sodelovala na zaključnem turnirju, kjer bi se delile še zadnje vozovnice za Euro.

Izjeme pri žrebu kvalifikacijskih skupin za EP 2020: Zaradi političnih razlogov in da bi se izognili tekmam visokega tveganja, se v isti skupini ne smejo znajti Armenija/Azerbajdžan, Gibraltar/Španija, Kosovo/BiH, Kosovo/Srbija in Ukrajina/Rusija.

Zaradi zimskih pogojev, ki v nekaterih deželah povzročajo več težav pri prirejanju nogometnih tekem, sta lahko v vsaki skupini le dva izmed desetih ''severnih'' udeleženk (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, Latvija, Litva, Norveška, Rusija in Ukrajina).

Da bi se izognili daljšim potovanjem, se lahko Azerbajdžan v skupini z Gibraltarjem, Islandijo in Portugalsko pomeri le z enim izmed naštetih morebitnih tekmecev, podobno velja za Islandijo v primeru z Armenijo, Ciprom, Gruzijo in Izraelom ter s Kazahstanom (Andora, Anglija, Francija, Ferski otoki, Gibraltar, Islandija, Malta, Severna Irska, Portugalska, Irska, Škotska, Španija, Wales).

Slovenski nogometaši so nazadnje na velikem tekmovanju nastopili na SP 2010 v Južni Afriki. Takrat jih je vodil Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija se je v 24-letni zgodovini, odkar igra kvalifikacijske dvoboje za največja tekmovanja, pomerila s 35 različnimi tekmeci. Z 19 se še ni srečala, po 2. decembru, ko bo potekal žreb za kvalifikacije EP 2020, pa bosta na seznamu tistih, s katerimi se Slovenija še ni potegovala za kvalifikacijske točke, še naprej Madžarska in Črna gora. Podobno kot Slovenija sta namreč uvrščeni v četrti kakovostni boben, tako da jih žreb ne bo mogel združiti.

Kvalifikacije se bodo začele marca 2019, končale pa novembra istega leta. Dodatne kvalifikacije, te bodo potekale v obliki štirih zaključnih turnirjev lige narodov v ligah od A do D, bodo konec marca 2020.

S kom se Slovenija še ni pomerila v kvalifikacijah (19): Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Črna gora, Finska, Gibraltar, Irska, Kazahstan, Kosovo, Liechtenstein, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija, Švedska, Turčija, Wales

Euro 2020, prvo, ki bi lahko potekalo pod predsednikovanjem Aleksandra Čeferina, bo potekalo med 12. junijem in 12. julijem v 12 državah. Finale bo v Londonu, tekme skupinskega dela pa bodo še v Amsterdamu, Bakuju, Bilbau, Budimpešti, Bukarešti, Dublinu, Glasgowu, Köbenhavnu, Münchnu, Rimu in St. Peterburgu.