Vsi bi se najraje izognili Janu Oblaku

Med 16 najboljših so se v evropski ligi uvrstili tudi Atletico Madrid (Jan Oblak), RB Leipzig (Kevin Kampl) in Zenit St. Peterburg (Miha Mevlja). V boju za lovoriko ostaja tudi Dinamo Kijev, ki je v zimskem prestopnem roku kupil slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča, a Vojničan ne sme igrati na evropskih tekmah, saj je bil jeseni v ligi Europa dejaven v dresu Köbenhavna.

Kdo se je uvrstil v osmino finala? Anglija (1): Arsenal

Avstrija (1): Red Bull Salzburg

Češka (1): Viktoria Plzen

Francija (2): Lyon, Marseille

Italija (2): AC Milan, Lazio

Nemčija (2): Borussia Dortmund, RB Leipzig

Portugalska (1): Sporting Lizbona

Rusija (3): CSKA Moskva, Lokomotiv Moskva, Zenit St. Peterburg

Španija (2): Athletic Bilbao, Atletico Madrid

Ukrajina (1): Dinamo Kijev

V osmino finala so se prebili trije nekdanji evropski prvaki (AC Milan, Borussia Dortmund in Marseille), posebne pozornosti pa bosta deležna Atletico Madrid, ki je v zadnjih letih izstopal v ligi prvakov in dvakrat zaigral v velikem finalu, ter londonski Arsenal. Rdeče-beli iz španske prestolnice, ki v domačem prvenstvu zaostajajo le za Barcelono, spadajo med najmanj zaželene tekmece.

Uefa preprečila rusko-ukrajinski spopad

Miha Mevlja (Zenit), ki je v 1/16 finala izločil Celtic, se v osmini finala ne bo mogel pomeriti z Verbičevim Dinamom. Foto: Reuters Zmagovalec evropske lige si bo zagotovil neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov (2018/19), kar prinaša dodatno motivacijo zlasti klubom, ki jim v domačih prvenstvih ne gre najbolje in so daleč od vrha.

Žreb za osmino finala ne bo dirigiran, tako da ne bo nosilcev. Pomerita se lahko tudi kluba, ki prihaja iz iste države. Evropska nogometna zveza (Uefa) bo upoštevala le pogoj, da se zaradi napetosti in vojaških nemirov ne smeta pomeriti predstavnika Rusije (CSKA, Lokomotiv in Zenit) in Ukrajine (Dinamo Kijev).

Dvoboji osmine finala bodo odigrani 8. in 15. marca. V boju za naslov je tudi Lyon. Če bi se francoski velikan uvrstil v finale, bi bil v sklepnem dejanju tekmovanje deležen prednosti domačega igrišča, saj bo finale 16. maja gostil prav novi štadion v Lyonu.