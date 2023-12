Slovenski legionarji čakajo nasprotnike

Napredovanje v osmino finala evropske lige s prvega mesta so si po skupinskem delu tekmovana z osvojenimi prvimi mesti zagotovili Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, ki je skupinski del končal kot edina stoodstotna ekipa v ligi Europa, Villarreal, Slavia Praga, West Ham, Brighton in Rangers.

Mesto v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala evropske lige so si z drugim mestom v svoji skupini zagotovili Freiburg, Marseille, Sparta Praga, Sporting, Toulouse, Rennes, Roma in Qarabag. Tam bodo igrali tudi tretjeuvrščeni iz skupinskega dela lige prvakov, to so Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga, Benfica, Milan in Šahtar.

Prve tekme dodatnih kvalifikacij bodo odigrane 15. februarja 2024, povratne pa teden kasneje, 22. februarja.

Milan si je v zadnjem krogu z zmago nad Newcastlom priboril mesto v dodatnih kvalifikacijah za nadaljevanje sezone v ligi Europa. Foto: Reuters

Bobna pred žrebom dodatnih kvalifikacij lige Europa: Drugouvrščeni v skupinskem delu lige Europa:

SC Freiburg (Nem)

Olympique de Marseille (Fra)

AC Sparta Praha (Češ)

Sporting Clube de Portugal (Por)

Toulouse FC (Fra)

Stade Rennais FC (Fra)

AS Roma (Ita)

Qarabağ FK (Aze) Tretjeuvrščene ekipe v ligi prvakov:

Galatasaray A.Ş. (Tur)

RC Lens (Fra)

SC Braga (Por)

SL Benfica (Por)

Feyenoord (Niz)

AC Milan (Ita)

BSC Young Boys (Švi)

FC Šahtar Donetsk (Ukr)

Kaj pa v konferenčni ligi?

V konferenčni ligi so si neposredno uvrstitev v osmino finala že zagotovili zmagovalci skupin Lille, Maccabi Tel Aviv, Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK in Fenerbahče (Miha Zajc).

V dodatnih bojih za osmino finala konferenčne lige bodo kot drugouvrščeni iz skupinskega dela nastopili Slovan Bratislava (Kenan Bajrić), Gent, Dinamo Zagreb, Bodö/Glimt (Nino Žugelj), Ludogorec, Eintrahct Frankfurt, Ferencvaros in Legia Varšava (Blaž Kramer).

Kot Tretjeuvrščeni iz evropske lige pa bodo v kvalifikacijah za osmino finala na delu Olympiacos, Ajax, Real Betis, Sturm Graz (Tomi Horvat, Jon Gorenc Stanković), R. Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette in Molde.

Edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih v tej sezoni Olimpija je tekmovanje v konferenčni ligi končala na tretjem mestu in se poslovila od Evrope.

Bobna pred žrebom dodatnih kvalifikacij konferenčne lige: Drugouvrščeni v skupinskem delu konferenčne lige

Slovan Bratislava (Svk)

KAA Gent (Bel)

GNK Dinamo (Hrv)

Bodø/Glimt (Nor)

Legia Varšava (Pol)

Ferencváros (Mad)

Eintracht Frankfurt (Nem)

PFC Ludogorec (Bol) Tretjeuvrščene ekipe v ligi Europa:

Olympiacos (Grč)

Ajax (Niz)

Real Betis (Špa)

Sturm Graz (Avt)

R. Union Saint-Gilloise (Bel)

Maccabi Haifa (Izr)

Servette (Švi)

Molde (Nor)

