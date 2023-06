Žreb ob 12. uri: Olimpija proti turškemu velikanu, ki obožuje Alberta Riero?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvak Olimpija bo malce po 12. uri izvedel ime morebitnega tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Z njim se bo pomeril, če bo v uvodnem evropskem nastopu izločil latvijskega prvaka Valmiero. Uefa je seznam morebitnih kandidatov skrčila na tri možnosti. Najtežja ovira je turški velikan Galatasaray, zelo neugodna bi bila tudi serijski bolgarski prvak Ludogorec in azerbajdžanski Qarabag, s katerim so se zmaji v Evropi že opekli.

Če bi zeleno-beli v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločili Valmiero, bi si s tem (podobno kot Maribor lani oziroma Mura predlani) zagotovili kar tri zaključne žoge za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. V 2. krogu pa bi Olimpijo zagotovo čakal neprimerno težji tekmec od prvaka Latvije. Na današnjem žrebu, ki se bo začel malce po 12. uri, bo namreč Olimpija deležna statusa nenosilca. Uefa jo je pred žrebom uvrstila v skupino 1, v kateri so zelo močni nosilci.

Galatasaray je znan tudi po strastnih in glasnih navijačih. Foto: Reuters

To so turški prvak Galatasaray, vajen nastopanja med evropsko elito. Zanj bi bilo vse razen preboja v skupinski del lige prvakov veliko razočaranje. Njegov dres nosijo številni zvezdniki, pred leti je njegove barve branil tudi Španec Albert Riera, ki je nato v Istanbulu nabiral tudi trenerske izkušnje. Bil je pomočnik trenerja, nato pa se lani preselil v Slovenijo in z Olimpijo osvojil dvojno krono. Navijači Galatasarayja ga obožujejo, žreb pa bi lahko tako združil kluba, ki sta Rieri zagotovo zlezla pod kožo.

Ludogorec zadnje desetletje kraljuje v bolgarskem klubskem nogometu. Foto: AP / Guliverimage

Tekmec Olimpije bi lahko bil tudi zmagovalec obračuna med prvakoma Azerbajdžana (Qarabag) in Gibraltarja (Lincoln Red Imps), veliki favorit je klub iz Bakuja, ki je pred petimi leti že izločil Olimpijo v kvalifikacijah za ligo prvakov (1:0 v Ljubljani, 0:0 v Bakuju), zmaje pa bi lahko pričakal tudi boljši iz dvoboja med prvakoma Bolgarije (Ludogorec) in Kosova (Ballkani). Serijski bolgarski prvak iz Razgrada, tega je še nedavno vodil Ante Šimundža, bi pomenil zelo zahtevnega tekmeca, tako da bo Olimpija na današnjem žrebu v Nyonu naletela na neugodno oviro.