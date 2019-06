Olimpija, Domžale in Mura že odštevajo ure

Danes bodo poleg prvaka Maribora imena svojih tekmecev v uvodnem evropskem nastopu izvedeli tudi slovenski predstavniki v kvalifikacijah za ligo Europa. Olimpija in Domžale so deležne statusa nosilcev, ki bi kluboma lahko namenil lažje premagljiva tekmeca, v slabšem položaju pa je Mura. Kdo so njihovi mogoči tekmeci?

Današnji ples kroglic na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu se bo začel ob 14.30 s številnimi državnimi prvaki, udeleženci kvalifikacij za ligo prvakov. Med njimi je tudi slovenski prvak Maribor. Vijolice pa danes ne bodo edini slovenski klub, ki bo izvedel ime evropskega tekmeca. Na žreb nestrpno čakajo tudi predstavniki treh slovenskih klubov, ki so si v sezoni 2018/19 zagotovili nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo. To so pokalna zmagovalka Olimpija, Domžale in Mura.

Olimpija proti lanskemu tekmecu Maribora?

Ko je Safet Hadžić leta 2010 prvič vodil Olimpijo v Evropi, so zmaji izpadli proti Širokemu Brijegu. Žreb bi lahko zmaje združil s predstavnikom BiH tudi tokrat. Foto: Ana Kovač Uefa je udeležence uvodnega kroga kvalifikacij pred žrebom razdelila v devet skupin in zmanjšala število mogočih kandidatov za tekmece slovenskih predstavnikov.

Ljubljanska Olimpija, ki se na novo sezono pripravlja pod vodstvom Safeta Hadžića, je v prvem krogu kvalifikacij deležna statusa nosilca. Ponuja se nekaj kandidatov za tekmeca, ki ne bi zahtevali daljšega potovanja. To so Honved iz sosednje Madžarske, ki je na papirju najtežje premostljiva ovira in s 14 naslovi državnega prvaka spada med madžarske nogometne velikane, Radnik Bijeljina iz BiH in Makedonija Skopje iz Severne Makedonije. Preostala mogoča tekmeca sta gruzijski Chikhura Sachkere, ki ga slovenski ljubitelji nogometa že poznajo, saj je lani izpadel v kvalifikacijah proti Mariboru, in Riga iz Latvije, ki jo je še lani vodil zdajšnji selektor Latvije Slaviša Stojanović.

Domžale proti Albancem, ki so jo zagodli Rudarju?

Domžale imajo visoke cilje v Evropi. Foto: Grega Valančič / Sportida S statusom nosilcev se lahko pohvalijo tudi Domžale, ki so v zadnjih sezonah pod vodstvom Simona Rožmana nanizale nekaj odmevnih evropskih zmag. V skupini 9 bi bili rumeni med morebitnimi tekmeci verjetno najmanj veseli romunskega predstavnika Universitatea Craiova.

Veliko raje bi se pomerili s tekmecem z Malte (Balzan), iz Severne Makedonije (Škupi), Moldavije (Petrocub-Hincesti) ali pa Estonije (Narva Trans), med mogočimi tekmeci pa je tudi albanski Laci, ki je pred leti pokvaril načrte slovenskemu predstavniku in v kvalifikacijah za ligo Europa izločil velenjski Rudar.

Mura proti nekdanjemu evropskemu prvaku?

Mura je edini slovenski klub, ki v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa ne bo deležen statusa nosilcev. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida S kom pa se lahko pomeri Mura, edini slovenski klub, ki v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo ni nosilec? V tretji skupini so mogoči tekmeci izbrancev Anteja Šimundže zbrani iz različnih krajev Evrope. Med njimi je tudi nekdanji evropski prvak Steaua oziroma v novi klubski preobleki FCSB, ki je bil lani usoden za velenjski Rudar, Muro pa bi lahko pot vodila tudi v Srbijo (Čukarički), Albanijo (Kukesi), Izrael (Maccabi Haifa) in najbolj oddaljeni Kazahstan (Tobol Kostanaj).

Med omenjenimi tekmeci je največjega spoštovanja deležen Maccabi, ki igra domače tekme na stadionu Sammy Ofer, na katerem je letos slovenska članska reprezentanca v kvalifikacijah za EP 2020 remizirala z Izraelom (1:1). Klub iz Haife je v preteklosti dvakrat zaigral v skupinskem delu lige prvakov, dvakrat pa tudi v zaključnem delu evropske lige.

V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi dva kluba s slovenskim legionarjem. To sta predstavnik Finske Inter Turku (Filip Valenčič) in litovski Žalgiris iz Kaunasa (Klemen Bolha).



Prve tekme uvodnega kroga bodo 11., povratne pa 18. julija. Žreb parov drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem Olimpija in Domžale ne bi bile več nosilca, bo že jutri (19. junija).