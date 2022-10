Ugoden žreb za Slovence, obeta se ponovitev finala zadnjega EP

Evropska nogometna zveza Uefa je danes v Frankfurtu opravila žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Slovenija je bila iz tretjega bobna izžrebana v skupino H skupaj z Dansko, Finsko, Kazahstanom, Severno Irsko in San Marinom. V skupini C se bosta med drugim udarili finalistki zadnjega Eura Italija in Anglija, v skupini B se obeta obračun Nizozemske in Francije. Kvalifikacije se bodo začele marca prihodnje leto.

Kvalifikacijske skupine za Euro 2024 Skupina A: Španija, Škotska, Norveška, Gruzija, Ciper

Skupina B: Nizozemska, Francija, Irska, Grčija, Gibraltar

Skupina C: Italija, Anglija, Ukrajina, Severna Makedonija, Malta

Skupina D: Hrvaška, Wales, Armenija, Turčija, Latvija

Skupina E: Poljska, Češka, Albanija, Ferski otoki, Moldavija

Skupina F: Belgija, Avstrija, Švedska, Azerbajdžan, Estonija

Skupina G: Madžarska, Srbija, Črna gora, Bolgarija, Litva

Skupina H: Danska, Finska, Slovenija, Kazahstan, Severna Irska, San Marino

Skupina I: Švica, Izrael, Romunija, Kosovo, Belorusija, Andora

Skupina J: Portugalska, Bosna in Hercegovina, Islandija, Luksemburg, Slovaška, Lihtenštajn *v skupinah od A-G bo igralo po pet reprezentanc, v skupinah H-J pa po šest. Prve tekme bodo na sporedu marca 2023.

V žrebu, kjer zaradi vojaškega napada na Ukrajino ni Rusije, je bilo 53 reprezentanc. Te so bile v žrebu razdeljene v sedem skupin s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi. Tekme bodo med marcem in novembrom 2023. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih se bo neposredno uvrstilo na EP, preostala tri mesta bo dal "play-off" lige narodov marca 2024. Na prvenstvo je neposredno uvrščena le gostiteljica Nemčija.

Slovenija je bila iz tretjega bobna izžrebana v skupino H, v kateri sta bili pred tem že Danska in Finska, nato pa so se pridružile še Kazahstan, Severna Irska in San Marino. Zasedba Matjaža Keka se je tako izognila, vsaj na papirju, najbolj neugodnim reprezentancam.

Pokal, ki ga bo prejel zmagovalec Eura 2024. Foto: Reuters

Med zanimivejšimi bo dogajanje v skupini C, kjer se bosta pomerili finalistki zadnjega evropskega prvenstva, Italija in Anglija. Potem ko je bila Anglija izžrebana v skupino z branilci naslova, je v dvorani v Frankfurtu završalo tudi med predstavniki nogometnih reprezentanc.

Uefa je sicer pred žrebom postavila nekaj omejitev: pet parov držav (Armenija/Azerbajdžan, Belorusija/Ukrajina, Gibraltar/Španija, Kosovo/Bosna in Hercegovina ter Kosovo/Srbija) se ni smelo znajti v isti skupini, določili so tudi prizorišča z zimskimi razmerami (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, Latvija, Litva in Norveška), kjer je bila omejitev največ dve v eni skupini. Poleg tega pa so štiri članice, ki so si zagotovile nastop na finalnem turnirju lige narodov (Hrvaška, Španija, Italija in Nizozemska), dobile skupine s petimi člani, ker bodo na ta način igrale manj tekem, tako da bodo lahko nastopile na zaključnem tekmovanju lige narodov junija naslednje leto.

Pri žrebu so pomagali nekdanji vrhunski nogometaši, Nemca Jürgen Klinsmann in Karl-Heinz Riedle ter Italijana Gianluca Zambrotta in Demetrio Albertini, za zabavni program pa je poskrbela nemška pevka Lena.

Evropsko prvenstvo bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu.

Slovenija je doslej na EP nastopila enkrat, in sicer leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Na zadnjem EP je zmagala Italija.

Žreb kvalifikacij za Euro 2024 Boben lige narodov: Nizozemska, Hrvaška, Španija, Italija

Boben 1: Danska, Portugalska, Belgija, Madžarska, Švica, Poljska

Boben 2: Francija, Avstrija, Češka, Anglija, Wales, Izrael, Bosna in Hercegovina, Srbija, Škotska, Finska

Boben 3: Ukrajina, Islandija, Norveška, Slovenija, Irska, Albanija, Črna gora, Romunija, Švedska, Armenija

Boben 4: Gruzija, Grčija, Turčija, Kazahstan, Luksemburg, Azerbajdžan, Kosovo, Bolgarija, Ferski otoki, Severna Makedonija

Boben 5: Slovaška, Severna Irska, Ciper, Belorusija, Litva, Gibraltar, Estonija, Latvija, Moldavija, Malta

Boben 6: Andora, Lihtenštajn, San Marino

Preberite še: