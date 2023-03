Slovenski drugoligaš v Evropi? Tudi to je mogoče.

Danes bo na Brdu pri Kranju zaplesalo osem kroglic. V boju za pokalno lovoriko in s tem tudi vstopnico za Evropo ostaja pisana druščina. Štirje prvoligaši, med njimi tudi trije najboljši klubi 1. SNL (Olimpija, Maribor in Celje) ter branilec lovorike Koper, svojo priložnost pa bodo iskali še štirje drugoligaši. Med njimi so trije v preteklosti že nastopali v 1. SNL (Rogaška, Aluminij, Primorje), Bistrica, ki jo je pred kratkim prevzel nekdanji trener Olimpije Goran Stanković, pa še ne. Žreb se bo začel ob 11.30.

Četrtfinalisti pokala:

Aluminij, Bistrica, Celje, Koper, Maribor, Olimpija, Primorje, Rogaška

Pokalna tekmovanja pogosto postrežejo s presenečenji. V tej sezoni jih v Sloveniji ni manjkalo, do četrtfinala so se prebili le štirje prvoligaši. Največji favoriti za osvojitev ne le pokalne lovorike, ampak tudi državnega naslova ostajajo v igri. To velja zlasti za ljubljansko Olimpijo, ki je kljub zadnjemu domačemu spodrsljaju (1:4 v Stožicah proti Domžalam) zadržala ogromno prednost pred zasledovalci. Maribor in Celje zaostajata za 16 točk, vsi trije klubi pa še vztrajajo v boju za pokalno lovoriko.

Zeleno-beli napadajo prvo dvojno krono po letu 2018, vijolice pa ob visokem zaostanku v prvenstvu nočejo zamuditi priložnosti, da bi končale sezono vsaj s tolažilno nagrado, pokalnim naslovom. Mariborčani so rekorderji tekmovanja, pokal so osvojili že devetkrat, od zadnje zmage pa je minilo že sedem let.

Naslov pokalnega zmagovalca branijo Koprčani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velik motiv imajo zlasti Celjani, saj bo podobno kot lani tudi letošnje sklepno dejanje pokalnega tekmovanja odigrano v knežjem mestu. Lani so pokal osvojili Koprčani, ki so v finalu ugnali Bravo. Leto dni pozneje so se kanarčki prebili med najboljših osem, v osmini finala po hudem boju in podaljšku izločili Domžalčane, mladi ljubljanski klub, ki je po skoraj šestih letih ostal brez Dejana Grabića, pa je nepričakovano v Slovenski Bistrici izpadel proti drugoligašu. Tega po novem vodi Goran Stanković, nekdanji strateg Tabora in Olimpije, ki ima lepe spomine na pokalno tekmovanje, saj je leta 2021 zmaje popeljal do lovorike v Kopru. Bi lahko mladi strateg iz Ljubljane poskrbel za še kakšno pokalno presenečenje? V zgodovini samostojne Slovenije se še ni zgodilo, da bi pokal osvojil klub, ki ne nastopa v prvi ligi.

Rekorderji tekmovanja so Mariborčani. Pokal so osvojili že devetkrat, nazadnje leta 2016. Foto: Vid Ponikvar

V tej sezoni drugoligaši drago prodajajo svojo kožo, zato bo zelo zanimivo spremljati ples kroglic na današnjem žrebu. Vodilni drugoligaš Rogaška je na primer v osmini finala v gosteh premagal Tabor, ki v spomladanskem delu 1. SNL kot edini prvoligaški klub sploh še ni izgubil. Aluminij, ki ga vodi stari znanec prvoligaških zelenic Robert Pevnik, je bil v drugoligaškem spopadu boljši od Fužinarja, Primorje pa se je doma s teniškim rezultatom 6:1 zneslo nad nekdanjim članom klubske slovenske elite Zavrčem.