Žreb ob 13. uri: Handanović po prvo lovoriko z Interjem

V izločilnem delu lige Europa, kjer je v sezoni 2013/14 nastopil tudi Maribor in poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega nogometa (izpadel je proti poznejšemu prvaku Sevilli), bo nastopilo 32 klubov. 24 si jih je zagotovilo nastop v skupinskem delu, osem pa se jih je pridružilo iz lige prvakov, kjer so tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela prejele tolažilno nagrado in bodo spomladi nastopile v ligi Europa. Med omenjenimi klubi je tudi milanski Inter, ki mu gre s pomočjo kapetana Samirja Handanovića odlično v serie A, v ligi prvakov pa je v ''skupini smrti'' zaostal za Barcelono in Borussio Dortmund.

V skupinskem delu evropske lige je nastopilo ogromno Slovencev, napredovanje v 1/16 finala pa sta si zagotovila le Vid Belec in Roman Bezjak. Nastopata za ciprskega prvaka APOEL Nikozija, ki bo na današnjem žrebu, začel se bo ob 13. uri, deležen statusa nenosilca.

Nosilci: Benfica, Braga, Porto (vsi Por), Espanyol, Sevilla (oba Špa), Arsenal, Manchester United (oba Ang), LASK Linz, Red Bull Salzburg (oba Avt), Inter (Ita), Ajax (Niz), Basel (Švi), Celtic (Ško), Gent (Bel), Istanbul Basaksehir (Tur), Malmö (Šve) Nenosilci: Bayer Leverkusen (Nem), Eintracht Frankfurt in Wolfsburg (vsi Nem), Wolverhampton (Ang), Getafe (Špa), Roma (Ita), Apoel Nikozija (Cip), AZ Alkmaar (Niz), CFR Cluj (Rom), Club Brugge (Bel), Köbenhavn (Dan), Ludogorec Razgrad (Bol), Olympiakos (Grč), Glasgow Rangers (Ško), Šahtar Doneck (Ukr), Sporting Lizbona (Por), Prve tekme bodo odigrane 20., povratne pa 27. februarja. Žreb parov osmine finala bo 28. februarja.

Šest nekdanjih evropskih prvakov in rekorderka Sevilla

Ajaxu, ki bi se v prejšnji sezoni skoraj uvrstil v finale lige prvakov, je v tej sezoni spodletelo v skupinskem delu. Foto: Guliver/Getty Images Zmagovalec evropske lige si bo zagotovil neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov (2020/21), na seznamu zmagovalcev pa se bo pojavilo novo ime, saj je bil v prejšnji sezoni najboljši Chelsea, ki pa bo spomladi nastopil v izločilnem delu lige prvakov.

Med 32 klubi, ki kandidirajo za lovoriko, je kar nekaj nekdanjih evropskih prvakov. To so Ajax, Benfica, Celtic, Inter, Manchester United in Porto. Na delu bo tudi Sevilla, s petimi naslovi rekorderka omenjenega tekmovanja. V izločilnem delu bosta nastopila tudi bolgarski prvak Ludogorec, ki je končal evropsko sezono NK Maribor, ter švedski Malmö, ki je bil usoden za Domžale.