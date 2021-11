V živo: zlata žoga sedmič Messiju? Tako nepredvidljivo še ni bilo.

Prenos podelitve zlate žoge se je na Planet 2 začel že ob 18.50 z rdečo preprogo. Strokovni komentator prenosa je Mitja Viler, nekdanji reprezentant in dolgoletni član Maribora ter Kopra. Voditelj prireditve v Parizu bo tako kot pred dvema letoma, ko so žogo nazadnje podelili (lani je prireditev zaradi epidemije odpadla), nekdanji nogometaš Didier Drogba.

"Vesel in ponosen sem, da sem tu. Za nami sta dve težki leti. To bo zame nekaj novega. Vajen sem zelenice. To pa je nekaj novega," je po prihodu na rdečo preprogo dejal zelo sproščeni Robert Lewandowski. "To bo poseben večer." Če podelitev lani ne bi odpadla, bi Poljak skoraj zagotovo dobil zlato žogo za leto 2020.

Lionel Messi je na prireditev prišel tik pred zdajci in z družino izstopal že na rdeči preprogi. Z ženo in tremi otroci so bili vsi v zlatih bleščicah. Obkrožen z varnostniki ni bil pripravljen na izjavo niti za uradni prenos prireditve.