Zgodovinski mejnik, Luka Elsner na klop francoskega prvoligaša

Ni še uradno, a naj bi postalo že v naslednjih urah. Luka Elsner bo imenovan za trenerja francoskega prvoligaša Amiensa in tako postal drugi Slovenec po Bojanu Prašnikarju, ki se bo usedel na klop kakšnega izmed klubov v eni izmed najboljših petih evropskih lig. Hkrati bo Ljubljančan postal šele šesti tuji trener v 118-letni zgodovini kluba.

Priznana francoska radijska postaja RMC Sport in lokalni časopis iz Amiensa Le Courrier picard pišeta – njuno pisanje pa je povzel tudi sloviti francoski športni časopis L'Equipe –, da Luko Elsnerja le še nekaj ur loči od tega, da bo uradno imenovan za trenerja francoskega prvoligaša z več kot stoletno tradicijo, Amiensa.

Mladi slovenski trener naj bi s predsednikom kluba Bernardom Joanninom že opravil tri sestanke in ga prepričal. Zdaj ga od tega, da postane trener v eni izmed petih najboljših evropskih lig, bojda ločijo le še malenkosti. Amiens in Elsnerjev zdajšnji klub, belgijski drugoligaš Union Saint-Gilloise, se morata uskladiti le še glede odškodnine, ki jo bodo na račun svojega trenerja prejeli Belgijci.

36-letni Elsner, ki je odraščal v Franciji, saj je tam nogomet za Nico igral njegov oče Marko Elsner, naj bi predsednika Amiensa prepričal s slogom dela in igre, z obnašanjem ter seveda tudi s tem, da tekoče govori francoski jezik.

Amiens, ki je bil ustanovljen daljnega leta 1901, je v prvi francoski ligi prvič zaigral v sezoni 2017/18. Foto: Reuters

Za Amiensom je šele druga sezona med prvoligaši

Na klopi Amiensa bo nasledil Christopha Pellissiera, ki je v prejšnji sezoni Amiens popeljal do 15. mesta v francoski prvi ligi.

Amiens, ki tekme igra na stadionu Licorne za nekaj več kot 12 tisoč gledalcev, je bil ustanovljen daljnega leta 1901, a je za njim šele druga sezona v francoski prvi ligi. Vanjo se je prvič uvrstil v sezoni 2016/17, ko je bil podprvak francoske druge lige in v krstni sezoni med elito pristal na 13. mestu, zadnjo sezono pa končal dve mesti nižje.

Šesti tujec v 118-letni klubski zgodovini

Zanimivo je, da bo Elsner šele šesti tuji trener v zgodovini Amiensa in prvi po Dancu Kaju Andrupu, ki je bil njegov trener daljnega leta 1946.

Elsner, skorajšnji prvi slovenski trener v najboljši francoski nogometni ligi, bo postal drugi slovenski trener s stažem v eni izmed najboljših petih evropskih lig po Bojanu Prašnikarju, ki je med letoma 2007 in 2009 dve sezoni prebil na klopi takratnega nemškega prvoligaša Energie Cottbusa. V prvi sezoni je bil z njim 14., v drugi pa 16. in potem z njim izpadel iz prve lige po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah.

Po Sloveniji, Cipru in Belgiji bo 36-letni Ljubljančan v trenerski vlogi nastopil še v Franciji, na najvišji ravni. Foto: Getty Images

Po Domžalah padec, potem pa silovit vzpon

Elsner je v trenerski vlogi nase prvič opozoril na klopi Domžal, kjer je sedel med letoma 2013 in 2016. Potem se je preselil k Olimpiji, a postal le ena izmed številnih trenerskih žrtev njenega predsednika Milana Mandarića. Na klopi Ljubljančanov je zdržal le dobrega pol leta.

Sledila je ne preveč uspešna sezona v ciprskem Pafosu, potem pa je julija lani postal trener belgijskega drugoligaša Uniona Saint Gilloiseja, s katerim je nekajkrat opozoril nase. V prvenstvu je pristal na tretjem mestu in za las zgrešil napredovanje med elito, v pokalu pa je na poti do polfinala izločil veliki Anderlecht in Genk, ki je pozneje postal belgijski prvak.