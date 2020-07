Zenitu še ruski pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Zenita iz St. Peterburga so po prvenstvu osvojili še domači pokal. V finalu so z 1:0 premagali letos drugoligaša Himki z 1:0. Strelec edinega gola je bil ruski reprezentant Artjom Dzjuba, ki je bil v 83. minuti uspešen iz enajstmetrovke.

Za Zenit je to peti naslov pokalnega zmagovalca in prvi po letu 2015, državni prvaki so bili sedemkrat.

Himki, ki se v naslednji sezoni vrača med prvoligaše, je drugič izgubil v finalu pokala, leta 2005 ga je prav tako z 1:0 premagal CSKA.