Kaj se dogaja s tekmo tisočletja? Zdaj še pritožba.

Krovna južnoameriška zveza Conmebol je povratno tekmo River Plate - Boca Juniros (prva se je na terenu Boce končala z 2:2) najprej zaradi izgredov dvakrat preložila, potem pa izvedbo zaupala nevtralnim prirediteljem v Madridu.

Pri Boci menijo, da druge tekme ne bi smelo biti, ker so krivci za selitev navijači Riverja, ti so napadli avtobus z nogometaši Boce. Podpredsednik Boce Royco Ferrari je dejal, da se bodo pritožili na Cas, in izrazil upanje, da povratna tekma sploh ne bo potrebna.

"Boca se bo pritožila na Cas. Naša pravna ekipa se ukvarja s tem primerom tako, kot smo napovedali, da se bo, če odločitev Conmebola ne bo v našo korist," je dejal Ferrari.

Argentinski časopis Ole poroča, da je Boca pritožbo že vložila, čeprav tega na sedežu razsodišča v Lozani še niso potrdili.

Povratna tekma je sicer na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu načrtovana v nedeljo ob 20.30.