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Avtor:
Ž. L.

Sreda,
8. 7. 2026,
12.15

Osveženo pred

27 minut

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Samir Handanović NK Maribor NK Maribor Zlatko Zahović Prva liga Telemach Inter Milano

Sreda, 8. 7. 2026, 12.15

27 minut

Završalo med navijači vijoličastih

Zahović v Maribor zvabil veliko ime? V Ljudski vrt pošiljajo Handanovića.

Avtor:
Ž. L.

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Samir Handanović | Samir Handanović zapušča Inter, nov izziv naj bi našel v Sloveniji. | Foto Guliverimage

Samir Handanović zapušča Inter, nov izziv naj bi našel v Sloveniji.

Foto: Guliverimage

Vrnitev Zlatka Zahovića je v Ljudskem vrtu napovedovala pestro poletje in tvorec največjih uspehov Maribora do zdaj ni razočaral. Šestnajstkratni državni prvaki bodo v novo sezono vstopili v močno premešani sestavi, italijanski mediji pa so za novo razburjenje med navijači vijoličastih poskrbeli z namigom, da bi se lahko pod Kalvarijo ustavil tudi Samir Handanović.

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"Handanović zapušča Inter, na mizi premik v Maribor?" je pisalo v naslovu članka, ki so ga v torkovem popoldnevu pripravili novinarji slovitega italijanskega časnika Gazzetta dello Sport. Samir Handanović se je v ponedeljek z objavo na družbenih omrežjih dokončno poslovil od milanskega velikana, v prestolnici Lombardije je preživel 14 let.

"Enajst let kot vratar, eno leto kot opazovalec, dve kot trener. Zgodb nikoli nisem rad opisoval s številkami, a je zdaj, ob koncu 14-letnega poglavja, nemogoče, da se ne bi ozrl nazaj na vse, kar sem v tem času doživel," je med drugim zapisal nekdanji reprezentančni vratar in dodal, da je bil Inter zanj v teh letih dom.

Gazzetta omenja Maribor

Danes 41-letni Slovenec ta dom zapušča in se odpravlja novim izzivom naproti. Handanovića naj bi iz Milana zvabila želja po trenerskem delu na članski, profesionalni ravni, kot trdijo kolegi iz Gazzette, pa naj bi takšen izziv našel v domovini.

Še več, Italijani so razkrili tudi klub, ki naj bi bil v mislih legendarnega vratarja nerazzurov. Na mizi naj bi bila vrnitev v Maribor, kjer pa so, kot so pripomnili tudi Italijani, pred kratkim (s prihodom Zlatka Zahovića) že ustoličili novega trenerja. Darko Milanič v Ljudskem vrtu prav tako že ima pomočnike, strokovnemu štabu sta se pridružila Radovan Karanović in Dragan Jelić, oba sta zapustila ljubljansko Ilirijo. Za vratarje pod Kalvarijo medtem skrbi Samirjev starejši bratranec Jasmin Handanović.

Kakšna bi bila torej vloga 41-letnika, ki je v dresu slovenske izbrane vrste vknjižil 81 nastopov, ni jasno. Posledično se zdi tudi selitev v Maribor malo verjetna, zagotovo pa bi lahko Sarma svoje mesto našel v kakšnem drugem klubu na sončni strani Alp.

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Samir Handanović NK Maribor NK Maribor Zlatko Zahović Prva liga Telemach Inter Milano
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