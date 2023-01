Danes bo norišnica, Angleži zapravljajo kot še nikoli

Danes bo zelo zanimivo in pestro. Zadnji dan prestopnega nogometnega roka je vselej prežet s posebno energijo. Klubom, ki se želijo okrepiti ''pet minut pred dvanajsto'', se zelo mudi. To je dan, ko ne manjka odmevnih poslov. Nekatere napovedujejo že dolgo, ne manjka pa niti presenečenj. Tudi z največjimi nogometnimi imeni. Angleški klubi so v tej sezoni za nove igralce zapravili toliko denarja kot še nikoli doslej, danes pa bi lahko sledila še ''pika na i'', največji prestop v zgodovini otoškega nogometa. O tem bosta odločala Chelsea in Benfica. Kar zadeva Enza Fernandeza, bi Argentinec z veseljem nadaljeval kariero v Londonu.

Minila so obdobja, ko so se za največje zvezdnike enakovredno potegovali največji evropski klubi, razpršeni po številnih državah. Odkar lahko elitni angleški klubi računajo na izjemen zaslužek, ki so ga deležni zaradi prodaje televizijskih pravic, so postali nesporni kralji prestopnih rokov.

V tej sezoni so (poletni in zimski prestopni rok) za nakupe novih igralcev plačali 2,5 milijarde funtov, s čimer so krepko presegli rekord iz sezone 2017/18 (1,86 milijarde funtov). Številke pa bodo danes zagotovo še zrasle. Prevlada je tako velika, da so angleški premierligaši letos potrošili trikrat več denarja kot klubi iz elitnih lig v Franciji, Italiji, Nemčiji in Španiji skupaj.

Pet najmočnejših lig v Evropi. Koliko so letos zapravile za prihod novih igralcev? 1. Angleško prvenstvo (Premier League) 584,26 milijona evrov

2. Francosko prvenstvo (Ligue 1) 73,90

3. Nemško prvenstvo (Bundesliga) 65,92

4. Špansko prvenstvo (La Liga) 24,18

5. Italijansko prvenstvo (Serie A) 19,42 Vir: Transfermarkt

Vedno manj je primerov, ko se za katerega od vročih igralcev, ki izstopajo na nogometni tržnici in izražajo željo po spremembi klubskega okolja, poteguje več velikanov iz različnih držav. Razen tistih nekaj, ki že dolgo izstopajo (Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern …), je glavnina kupne moči združena na Otoku, kjer klubi med seboj kar tekmujejo, koga pripeljati v svoje vrste.

Arnaut Danjuma, nesojena okrepitev Evertona, se je že vpisal med strelce v dresu Tottenhama. Foto: Reuters

Dogajajo se celo dramatične prigode, ko skačejo drug drugemu v zelje in čakajo na napačno potezo tekmeca. Tako je na primer Ukrajinec Mihajlo Mudrik namesto pri Arsenalu končal v dresu Chelseaja, Nizozemec Arnaut Danjuma pa je že skoraj uradno sklenjen posel z Evertonom zamenjal s selitvijo k Tottenhamu. Takšnih primerov bi bilo lahko še nekaj.

Bo Fernandez porušil rekord Grealisha?

Arsenalu gre odlično v angleškem prvenstvu in ligi Europa, a je trener Mikel Arteta prepričan, da bi potreboval še nekatere okrepitve. Foto: Reuters Že lep čas se napoveduje odhod Moisesa Caiceda, enega od najboljših igralcev Brightona. Za Ekvadorca se je najbolj ogrel Arsenal, a galebov ni prepričala niti širokogrudna ponudba topničarjev v vrednosti 80 milijonov evrov (z vključenimi bonusi). Malce manj, a vseeno ogromno (okrog 60 milijonov) je pred nekaj tedni ponujal Chelsea. Ker je Južnoameričan izostal na zadnji tekmi Brightona, ta pa je tudi brez njegove pomoči v pokalu izločil Liverpool, bi lahko zadnji dan prestopnega roka postregel z njegovo prodajo. Če bodo galebi prižgali zeleno luč.

Na zadnjo čakajo že nekaj časa pri Chelseaju v primeru Enza Fernandeza. Dvaindvajsetletni Argentinec, novopečeni svetovni prvak in najboljši mladi nogometaš SP 2022 v Katarju, bi lahko zapustil Benfico. Njegova odkupna klavzula znaša 120 milijonov evrov. Modri bi zanj plačali tudi toliko denarja, ponujajo še nekoliko več, a bi radi znesek izplačali v več obrokih. Lizbončani se za zdaj s tem niso strinjali, a se nadaljujejo pogajanja med kluboma, ki ju prihodnji mesec že čakajo obračuni osmine finala lige prvakov. Če bo Chelsea dosegel svoje, bo s tem pisal zgodovino, saj se bo Fernandez podpisal pod najdražji prestop v zgodovini angleškega klubskega nogometa.

Enzo Fernandez je bil lani na SP 2022 izbran za najboljšega nogometaša tekmovanja (do 21 let). Foto: Guliverimage

Čeprav imajo otoški klubi, pri katerih ne manjka tujega kapitala, ogromno bogastvo in si lahko privoščijo marsikaj, za novinca še nikoli niso zapravili 120 milijonov evrov. Ker je danes na sporedu zadnji dan prestopnega roka, bo treba hitro sprejeti končno odločitev. Kar zadeva Fernandeza, ne bi imel prav nič proti, če bi se preselil na Stamford Bridge. Angleški rekord je sicer v rokah Jacka Grealisha, za katerega je Manchester City odštel Aston Villi 117,5 milijona evrov.

Največji prestopi v tem zimskem prestopnem roku:

Nogometaš (država) Prejšnji klub Novi klub Odškodnina Mihajlo Mudryk (Ukrajina) Šahtar Doneck (Ukr) Chelsea (Ang) 70 milijonov evrov Anthony Gordon (Anglija) Everton (Ang) Newcastle (Ang) 45,6 Cody Gakpo (Nizozemska) PSV Eindhoven (Niz) Liverpool (Ang) 42 Benoit Badiashile (Francija) Monaco (Fra) Chelsea (Ang) 38 Noni Madueke (Anglija) PSV Eindhoven (Niz) Chelsea (Ang) 35 Malo Gusto (Francija) Lyon (Fra) Chelsea (Ang) 30

Guardiola se je odrekel Cancelu, Bayern si mane roke

Joao Cancelo zapušča Etihad in se seli na Bavarsko, kjer ni Bayern letos na treh nastopih niti enkrat zmagal, ampak vselej remiziral z 1:1. Foto: Reuters Tako bo zadnji dan prestopnega roka največje pozornosti deležen Otok. Angleški velikani imajo še zadnjo priložnost, da se okrepijo pred zahtevnim nadaljevanjem prvenstva, kmalu se bo začel tudi izločilni del evropskih tekmovanj.

Svoje vrste pa želijo okrepiti tudi tisti, ki jim gori pod nogami. Na primer Everton, ki v tej sezoni niza zelo skromne rezultate. Novi trener Sean Dyche želi okrepiti moštvo, na seznamu želja pa je Connor Gallagher (Chelsea), za katerega bi lahko odštel 45 milijonov evrov. Ravno toliko, kot je nedavno zaslužil za Anthonyja Gordona (Newcastle). Arsenal bo tudi poskušal zadnji dan najti skupen jezik z londonskim tekmecem Chelseajem, saj bi rad na Emirates zvabil Jorginha. Italijanski reprezentant ima z modrimi veljavno pogodbo le še do konca sezone.

Pričakovati pa je mogoče tudi prestop, ki je svojevrstno presenečenje, saj se bo Manchester City, kot kaže, odrekel vrhunskemu portugalskemu branilcu Joau Cancelu. Po vrnitvi s SP 2022 pri Josepu Guardioli nima več tako pomembne vloge. Na Otoku se je veliko pisalo o domnevnem nezadovoljstvu kar petih zvezdnikov.

Bi se lahko Kyle Walker pri turškem velikanu pridružil slovenskemu reprezentantu Mihi Zajcu? Foto: Reuters

Poleg Cancela so to Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Aymeric Laporte in Kyle Walker, za katerega se resno zanima Fenerbahče, kjer nastopa Miha Zajc. Cancelo naj bi danes sklenil dogovor z Bayernom, temu se bo do konca sezone pridružil kot posojeni nogometaš Cityja, nato pa bi ga lahko Bayern, ki zaradi slabše forme Francoza Benjamina Pavarda in poškodb Maročana Noussairja Mazraouija išče okrepitev na položaju desnega bočnega branilca, dokončno odkupil. Mediji omenjajo, da bi bil lahko na voljo za okrog 70 milijonov evrov.

City bi lahko po drugi strani danes zapolnil vrzel v obrambi s prihodom Američana Antoneeja Robinsona, za katerega bi lahko Fulhamu odštel okrog 40 milijonov evrov.

Barcelona želi okrepiti napad, PSG obrambo

Trener Barcelone Xavi Hernandez si želi okrepiti napad. Katalonci trenutno vodijo v španskem prvenstvu, v pokalu pa jih v polfinalu čaka Real. Foto: Guliver Image Kaj pa preostali največji evropski klubi? Branilec evropske lovorike Real Madrid ta mesec ni spreminjal ekipe. Zadržal je vse največje zvezdnike, s katerimi želi ubraniti evropski naslov, po koncu sezone pa se jim bo pridružil 16-letni brazilski čudežni deček Endrick.

Zanimivo je, da je nedavni žreb španskega pokala v polfinalu kroglico z Realom združil z Barcelono, tako da bodo nogometni sladokusci spremljali dva pokalna ''el clasica''. Tistega v finalu superpokala, odigranem v Savdski Arabiji, so premočno dobili Katalonci, ki si želijo zadnji dan prestopnega roka okrepiti napad. Takšna je želja trenerja Xavija, zlasti po nedavni poškodbi Francoza Ousmaneja Dembeleja.

Atletico Jana Oblaka bo, kot kaže, ostal brez Brazilca Felipeja, za katerega sta se najbolj ogrela Nottingham Forest in Bayer Leverkusen, Saula Nigueza pa povezujejo z Valencio. Diego Simeone po drugi strani ne bi imel nič proti, če bi v špansko prestolnico iz Leicester Cityja prišel Turek Caglar Soyuncu.

Milan Škriniar je že dolgoletna želja bogatega pariškega kluba. Foto: Guliverimage

Zvezdniški PSG bi želel okrepiti obrambo. Že dolgo se zanima za Slovaka Milana Škriniarja, dolgoletnega soigralca Samirja Handanovića pri milanskem Interju. Parižani bi se lahko pogodili s črno-modrimi, ki za Slovaka, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z Milančani, zahtevajo vsaj 20 milijonov evrov. Francoski prvak za zdaj ponuja Interju 15 milijonov, a bi lahko zadnji dan prestopnega roka prinesel dogovor. PSG se zanima tudi za maroškega legionarja pri Chelseaju Hakima Ziyecha.

Takšnih in podobnih zgodb je še ogromno, tako da danes zagotovo ne bo dolgčas. Dogajanje na svetovni nogometni tržnici bomo podrobno spremljali tudi na Sportalu.