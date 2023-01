V živo: Arsenal prepričal zvezdnika Chelseaja, Bayern proslavlja. Pada angleški rekord?

Danes bo globoko v žep segel tudi Tottenham. Španski desni bočni branilec Pedro Porro se je že poslovil od navijačev Sportinga iz Lizbone in odšel v London, kjer naj bi po zdravniškem pregledu sklenil sodelovanje s Tottenhamom.

Pedro Porro: “I’m grateful to Sporting, I love the club — I didn’t train as I was only focused on the transfer to Spurs but I will always be thankful to the club”. ⚪️✈️ #THFC



…and the move is confirmed — done, sealed. It won’t collapse. 😉👌🏻 pic.twitter.com/TKTHnT1FK7