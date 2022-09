V živo: Barca in Chelsea sklenila dogovor, kaj bo z Ronaldom?

Trener Liverpoola Jürgen Klopp želi zapolniti vrzel v zvezni vrsti, ki je nastala zaradi odsotnosti poškodovanih igralcev Thiaga Alcantare in Alexa Oxlada-Chamberlaina. Zadnji dan prestopnega roka tako želi rdeči iz Torina pripeljati Brazilca Arthurja Mela.

Liverpool are closing in on deal to sign Arthur Melo from Juventus. Full agreement on the salary, work now in progress for medical later today as per @DiMarzio. 🚨🔴🇧🇷 #LFC



Clubs discussing final details in order to get it done soon. pic.twitter.com/XKbwU4nRIN