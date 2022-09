Še v torek se je namigovalo, da je Chelsea pripravljen za nakup 20-letnega hrvaškega branilca Joška Gvardiola plačati RB Leipzigu 90 milijonov evrov, s tem pa bi se nekdanji član zagrebškega Dinama podpisal pod najdražji prestop branilca v zgodovini nogometa.

TRUE✅ Joško Gvardiol and @RBLeipzig are in negotiations for a new contract til 2027 @BILD_Sport @YvonneGab — Christian Falk (@cfbayern) August 31, 2022

Dan pozneje je nemški Sport Bild postregel z informacijo, da naj bi prišlo do preobrata. Gvardiol naj bi podaljšal zvestobo Leipzigu in podpisal pogodbo z rdečimi biki do leta 2027. Če se bo to uresničilo, bosta v naslednji sezoni njegova soigralca tako Kevin Kampl kot tudi Benjamin Šeško.