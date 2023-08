Zabil hat-trick Ludogorcu, podpisal za premierligaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mohammed Kudus je podpisal petletno pogodbo. Triindvajsetletnik je za gansko reprezentanco zbral 24 nastopov in dosegel sedem golov. Navdušil je tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Za Ajax je igral zadnje tri sezone. V vseh tekmovanjih je za nizozemskega velikana na 87 tekmah dosegel 27 golov in 12 podaj. Pred tem je dve sezoni igral tudi za danski Nordsjaelland in dosegel 14 golov na 57 tekmah.

West Ham, ki na lestvici angleškega prvenstva zaseda visoko drugo mesto, se je poleti okrepil s še enim nekdanjim igralcem Ajaxa, Mehičanom Edsonom Alvarezom (38 milijonov evrov). V vrstah Londončanov od tega poletja igra tudi James Ward-Prowse (34,8 milijonov evrov).

Na Otoku je novo okrepitev predstavil tudi novinec med angleško elito Sheffield United. Ta si je za 21,55 milijona evrov zagotovil usluge Camerona Archerja, ki je pred tem igral za Aston Villo. Z novim klubom je 21-letni Anglež podpisal štiriletno pogodbo.