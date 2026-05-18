Za nogometnega selektorja Ukrajine prvič izbrali tujega strokovnjaka

Italijan Andrea Maldera, nekdanji pomočnik trenerja Tottenhama Roberta De Zerbija, je postal novi glavni trener nogometne reprezentance Ukrajine, piše britanski BBC. Maldera je postal prvi tuji selektor, ki je prevzel vodenje ukrajinske reprezentance, in je zapolnil vrzel po odhodu Serhija Rebrova. Maldera sicer prav danes praznuje 55 let.

Rebrov je aprila zapustil reprezentanco, potem ko se Ukrajini ni uspelo prebiti na letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Enainpetdesetletni Ukrajinec je selektorsko mesto prevzel leta 2023 in je ekipo popeljal na evropsko prvenstvo 2024. Na letošnje SP pa ji ni uspelo priti, izpadla je v dodatnih kvalifikacijah.

V ukrajinski zvezi so se odločili za spremembo, prvič so na mesto selektorja imenovali tujega trenerja. Maldera je sicer dobro seznanjen z razmerami. Pred tem je pet let delal kot pomočnik Andrija Ševčenka, zdajšnjega predsednika ukrajinske nogometne zveze, ko je ta vodil reprezentanco med letoma 2016 in 2021.

"Andrea Maldera je Italijan z ukrajinsko dušo. Z našo reprezentanco je sodeloval pet let," je dejal Ševčenko.

"Andrea ima izkušnje z delom z odličnimi trenerji, klubi in doseganjem rezultatov. Pomembno je, da ima Maldera zdaj ambicije kot glavni trener. Najpomembneje je, da razume, kako delati z reprezentanco."

Maldera je sodeloval z De Zerbijem pri Brighton and Hove Albionu in Marseillu, njegovih zadnjih dveh službah preden je sodeloval s Tottenhamom.

