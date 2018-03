Za Jana Oblaka bodo poleti na mizo položili 100 milijonov evrov

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Po dveh bolečih porazih ob debiju novega selektorja Tomaža Kavčiča na prijateljskih tekmah proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) so slovenski nogometni reprezentanti, ki so na delu v tujini, ta konec tedna spet v klubskem pogonu. Kaj in kdaj jih čaka? Nekaj jih je nastopilo že kar v četrtek. Nekateri so imeli v zadnjem tednu težave s poškodbami. Tudi Jan Oblak, ki pa se je v Španiji v središču pozornosti znašel iz povsem drugačnih razlogov.