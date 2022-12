Vodja italijanskih nogometnih sodnikov odstopil zaradi škandala s preprodajo mamil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Alfredo Trentalange je ponudil svoj odstop s položaja predsednika italijanskega nogometnega sodniškega združenja," so v kratki izjavi v nedeljo sporočili iz AIA.

Trentalange je bil za predsednika izvoljen februarja lani. Sprva je odločno zatrjeval, da ne bo odstopil s položaja, ko je bil novembra Rosario D'Onofrio med 42 osumljenci, ki so jih aretirali zaradi njihove vloge pri preprodaji mamil v Milanu.

Iz AIA so po aretaciji D'Onofria povedali, da je pred njimi tajil, da je bil leta 2020 v hišnem priporu zaradi prejšnjih kaznivih dejanj v zvezi z drogami, ko je zaprosil za napredovanje v tožilca. To vlogo je pokrival od februarja 2021.

To naj bi razjezilo predsednika italijanske nogometne zveze (FIGC) Gabrieleja Gravino, ki je v petek Trentalangeju dal jasno vedeti, da bo AIA pod prisilno upravo, če ne bo zapustil svojega položaja.

To je prisililo Trentalangeja k odstopu, kljub njegovemu vztrajanju, da sta on in združenje žrtvi D'Onofriove prevare.

Iz italijanske nogometne zveze so v ponedeljek sporočili, da bodo popoldan imeli sestanek, na katerem bodo razpravljali o razmerah v AIA.