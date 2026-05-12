Vladimir Weiss znova selektor Slovaške

Slovaški nogometni strokovnjak Vladimir Weiss se je vrnil na mesto selektorja elitne slovaške reprezentance. Na tem položaju je že bil med letoma 2008 in 2012, je sporočila slovaška nogometna zveza (SFZ).

Slovaško je v zadnjih štirih letih vodil Italijan Francesco Calzona, ki je po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki odstopil s tega položaja.

Nastalo strokovno vrzel je zapolnil 61-letni Weiss. Pod njegovim vodstvom se je Slovaška na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki 2010 prebila v osmino finala.

V dolgoletni strokovni karieri je bil tudi selektor Gruzije. Na klubski sceni je v domovini vodil Petržalko in Slovan iz Bratislave, v Rusiji Saturn, v Kazahstanu pa Kairat.