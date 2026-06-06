Bešiktaš, nogometni klub iz Istanbula, bo po treh sezonah, ko se v turški superligi ni uvrstil med najboljše tri ekipe, zdaj treniral Vincenzo Italiano. Ta se v Turčijo seli iz italijanske serie a, je po poročanju francoske tiskovne agencije sporočil turški klub. Pogodbo so sklenili do konca sezone 2027/2028.

Italiano, ki je v prejšnjih letih treniral Fiorentino in Bologno, je postal enajsti trener, ki je prevzel vajeti Bešiktaša od konca leta 2021 in bo šel sedaj po stopinjah Francoza Valeriena Ismaela, Nizozemca Giovannija van Bronckhorsta in Norvežana Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki so klub vodili v prejšnjih sezonah.

Istanbulski črni orli, ki so leta 2021 zadnjič osvojili turški naslov prvaka, se od takrat težko kosajo z Galatasarayjem in Fenerbahčejem, drugima dvema velikima istanbulskima kluboma.

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