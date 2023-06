Veliko presenečenje: saudijski milijoni prepričali še nekoga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh se ob izteku letošnje nogometne klubske sezone vse več dogaja tudi na nogometni tržnici, saj so nogometaši in klubi že dodobra pričeli z iskanjem okrepitev za novo sezono. Največ je seveda govora o prihodnosti Lionela Messija, ki se bo, kot kaže, preselil v ZDA, a polne roke dela imajo tudi nekateri preostali klubi.

Tudi Kante v Savdsko Arabijo

V zadnjih dneh je bilo v zvezi z nogometno tržnico ogromno govora predvsem o Savdski Arabiji, ki se jo je omenjalo kot morebitno možnost za nadaljevanje kariere Lionela Messija. Tja se je že preselil tudi francoski napadalec Karim Benzema, za veliko presenečenje pa je zdaj poskrbel še do nedavnega član Chelseaja N'Golo Kante, ki je kot prost igralec tako kot Benzema sklenil pogodbo z ekipo Al Ittihad. Kante naj bi že opravil zdravniške preglede v Londonu, z novim klubom pa naj bi sklenil dvoletno pogodbo. Dvaintridesetletni Francoz naj bi na sezono zaslužil okoli 100 milijonov evrov.

Anglež v Madrid

Eno najbolj vročih imen letošnjega prestopnega roka je zagotovo 19-letni angleški nogometaš Jude Bellingham, ki bo v novi sezoni dres Borussie Dortmund zamenjal za Real Madrid. Kot poroča dobro obveščeni nogometni novinar Fabrizio Romano, naj bi Bellingham, za katerega je že med preteklo sezono vladalo izjemno zanimanje, z Realom sklenil pogodbo do junija 2029, Madridčani pa so zanj odšteli 103 milijone evrov plus bonuse. Anglež naj bi v Madridu v naslednjih dneh prestal še zdravniški pregled, nato pa bo sodelovanje tudi uradno sklenjeno.

Jude Bellingham bo kariero nadaljeval v Madridu. Foto: Reuters

Liverpool pripeljal Argentinca

Za novo moč so v prvih dneh junija že poskrbeli tudi pri angleškem Liverpoolu, pri katerem so v svoje vrste zvabili dozdajšnjega člana Brightona in argentinskega reprezentanta Alexisa Mac Allisterja. Liverpool naj bi za usluge 24-letnega Argentinca odštel dobrih 40 milijonov evrov.

