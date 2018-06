Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Udinese Calcio je za novega trenerja izbral Španca Julia Velazqueza. Iz videmske ekipe so sporočili, da so s 36-letnim strokovnjakom sklenili triletni dogovor. Udinese je v minuli sezoni v prvi ligi zasedel 14. mesto, vodili pa so ga trije različni trenerji.