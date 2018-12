V živo: Lazio in Cagliari odpirata 17. krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 17. krogu italijanskega prvenstva se pravkar merita Lazio in Cagliari. V soboto bodo na delu tudi vsi slovenski legionarji. Empoli Mihe Zajca bo gostil Sampdorio Vida Belca. Genoa Roka Vodiška se bo srečala z Atalanto Josipa Iličića, Jasmin Kurtić bo s Spalom gostovall v Neaplju, Parma z Leom Štulcem se bo pomerila z Bologno. Na sporedu bo še en slovenski obračun. Chievo Boštjana Cesarja in Vatlerja Birse bo napadal Inter Samirja Handanovića. Zvečer sledi poslastica med Romo in Juventusom.