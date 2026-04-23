V Severni Makedoniji priprli nekdanjega predsednika nogometne zveze

Nekdanjemu predsedniku nogometne zveze Severne Makedonije Muamedu Sejdiniju so danes odvzeli prostost zaradi suma poneverbe sredstev pri gradnji tribune na stadionu v Ohridu, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Nogometna zveza Severne Makedonije je že februarja letos Sejdiniju za dve leti prepovedala opravljanje vseh funkcij v organih zveze zaradi spornih poslov pri gradnji tribune v Ohridu v skupni vrednosti 3,3 milijona.

Po navedbah tamkajšnje nogometne zveze naj bi pogodba, ki jo je Sejdini podpisal brez ustreznih pooblastil, vsebovala tudi klavzulo o predplačilu v višini 700.000 evrov.

Šestinpetdesetletni Sejdini je bil prvi mož nogometne zveze Severne Makedonije med letoma 2019 in 2024, lani ga je zamenjal Masar Omeragić.