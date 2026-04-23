Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Četrtek, 23. 4. 2026, 13.04

V Severni Makedoniji priprli nekdanjega predsednika nogometne zveze

Severna Makedonija navijači | Foto Reuters

Nekdanjemu predsedniku nogometne zveze Severne Makedonije Muamedu Sejdiniju so danes odvzeli prostost zaradi suma poneverbe sredstev pri gradnji tribune na stadionu v Ohridu, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Nogometna zveza Severne Makedonije je že februarja letos Sejdiniju za dve leti prepovedala opravljanje vseh funkcij v organih zveze zaradi spornih poslov pri gradnji tribune v Ohridu v skupni vrednosti 3,3 milijona.

Po navedbah tamkajšnje nogometne zveze naj bi pogodba, ki jo je Sejdini podpisal brez ustreznih pooblastil, vsebovala tudi klavzulo o predplačilu v višini 700.000 evrov.

Šestinpetdesetletni Sejdini je bil prvi mož nogometne zveze Severne Makedonije med letoma 2019 in 2024, lani ga je zamenjal Masar Omeragić.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.