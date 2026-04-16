V prometni nesreči je umrl nekdanji avstrijski reprezentant Alexander Manninger. Star je bil 48 let. V več kot 20 let dolgi članski karieri je branil tudi za Arsenal, Sieno in Juventus.

Avstrijski nogometni svet je zavit v črno, poročajo tamkajšnji mediji. Alexander Manninger, ki je 33-krat oblekel dres avstrijske nogometne reprezentance, je umrl v prometni nesreči. Na domačem evropskem prvenstvu je bil rezerva Jürgenu Machu. V kar 24-letni članski karieri je nosil dres številnih klubov z vse Evrope. Čeprav je bil pogosto v vlogi rezervista, je odigral nekaj tekem tudi za Arsenal (39), Fiorentino (24), Sieno (82), Juventus (27) in nazadnje za Augsburg (34). Kariero je končal leta 2017, ko je bil član Liverpoola.

Nußdorf am Haunsberg: Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste am Donnerstagmorgen einen Pkw. Am Steuer war der früherer National-Torwart Alexander Manninger. Für den 48-Jährigen kam jegliche Hilfe zu spät. https://t.co/qxiOdchN4U pic.twitter.com/a8ILPCE5JH — Kronen Zeitung (@krone_at) April 16, 2026

Tragedija se je zgodila v Nussdorfu pri Salzburgu. V četrtek zjutraj je na nezavarovanem prehodu lokalni vlak zadel v osebno vozilo in ga potiskal več metrov po tirnicah. Za volanom je bil Manninger, je potrdila tamkajšnja policija. Bil je edini v avtomobilu. Strojevodja in potniki na vlaku so bili nepoškodovani. Gasilci so nekdanjega nogometnega vratarja izvlekli iz avtomobila, a ga reševalci na kraju nesreče niso mogli oživiti. Policija razloge za nesrečo še preiskuje.