V pričakovanju Messijevega prvenca

V Franciji bomo spremljali srečanja 6. kroga. Zvezdniški PSG doma na uvodu v sezono blesti in ni oddal še niti točke, na evropskih zelenicah pa je takoj zgolj remiziral. Parižane tokrat čaka derbi z Lyonom, vprašanje, ki še vedno ostaja v zraku, pa je, kdaj bo Lionel Messi prvič zabil za svoj novi klub.

Tudi v Franciji se nogometno dogajanje začenja v petek, ko bosta na zelenico stopila Strasbourg in Metz. Sobota nato ponuja dve srečanji, med drugim tudi dvoboj Lensa in aktualnega prvaka Lilla, ki mu v novi sezoni prav nič ne gre po načrtih in trenutno zaseda mesta v spodnji polovici lestvice.

Uvod v pestro nedeljo pripada Nici in Monacu, nato pa sledi srečanje glavnega presenečanja začetka sezone Angersa, ki bo doma gostil Nantes. Za ogrevanje pred večernim derbijem, kjer bodo Messi, Neymar, Mbappe in ekipa poizkušali zadržati stoodstotni izkupiček, se bosta udarila še trenutno tretjeuvrščeni Marseille in Rennes.

Francosko prvenstvo, 6. krog: Petek, 17. september:

21.00 Strasbourg – Metz Sobota, 18. september:

17.00 Lens – Lille

21.00 St. Ettiene – Bordeaux Nedelja, 19. september:

13.00 Nice – Monaco

15.00 Angers – Nantes

15.00 Clermont – Brest

15.00 Reims – Lorient

15.00 Troyes – Montpellier

17.00 Marseille – Rennes

20.45 PSG – Lyon