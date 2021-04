V pričakovanj pariške poslastice, ki se je veseli ves svet

Bosta Neymar in Kylian Mbappe še drugo sezono v nizu PSG popeljala do polfinala lige prvakov?

Že ta teden so na sporedu povratne tekme četrtfinala lige prvakov. Oči bodo uprte predvsem v Pariz, kjer se bosta po fantastični prvi tekmi, na kateri ni manjkalo odličnega nogometa, v ponovitvi lanskega finala pomerila PSG in Bayern. Francozi so v Münchnu zmagali s 3:1. Na drugi tekmi večera bo Chelsea v Londonu branil prednost z 2:0. V sredo bosta na sporedu še obračuna med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund ter Real Madridom in Liverpoolom.

Pred tednom dni smo v Münchnu videli eno od najbolj spektakularnih, če ne kar najbolj spektakularno tekmo sezone, v kateri so Parižani na krilih sijajnega napadalnega dvojčka Kylian Mbappe-Neymar prišli do zmage, do ohranitve prednosti pa je PSG pomagal predvsem sijajni vratar Keylor Navas, ki je na tisti tekmi zbral kar deset obramb. Kostaričan je konec tedna nagnal strah v srca navijačev PSG, saj je pri prvenstveni zmagi nad Strasbourghom s 4:1 ob polčasu ostal v garderobi. Če Francozi nanj ne bodo mogli računati, bo to zanje velik udarec, a naj bi izkušeni nekdanji vratar Real Madrida in Levanteja igral.

V pogon se vračata tudi Marco Verratti in Alessandro Florenzi, ki sta prebolela novi koronavirus, vprašljiva pa sta nastopa napadalca Maura Icardija in Layvina Kurzawe. Trener PSG ne bo mogel računati niti na Juana Bernata, še večji udarec pa bo izostanek strelca s prve tekme, brazilskega branilca Marquinhosa. Še veliko več preglavic pogled na zdravstveno stanje svoje ekipe povzroča trenerju evropskih prvakov. Hansi Flick tudi tokrat ne bo mogel računati na najboljšega evropskega strelca in seveda tudi Bayerna Roberta Lewandowskega, prav tako pa sta poškodovana Douglas Costa in francoski vezist Corentin Tolisso.

Se lahko v Sevilli zgodi čudežen preobrat?

Precej manj negotovosti si obetamo na drugi tekmi večera. Chelsea, ki mu gre pod vodstvom Thomasa Tuchela, bo proti Portu branil prednost z 2:0, do katere je prišel na Portugalskem. Londončani so bili favoriti že pred prvo tekmo, zdaj pa je ta vloga še veliko bolj izrazita, a bodo morali biti vseeno previdni. Portugalci bi z nekaj sreče lahko že na prvi tekmi iztržili precej boljši rezultat, v preteklosti pa so v Evropi že šokirali. "Tekma nikakor ni odločena. Čaka nas še vsaj 90 minut garanja," sporoča Nemec na klopi velikana s Stamford Bridgea, ki pa bo tokrat sameval. Tako kot prva bo namreč tudi druga tekma na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana v Sevilli.

Dobra popotnica Reala, ki je po el clasicu postala še boljša

V sredo nas čaka še ena ponovitev finala lige prvakov, in sicer tistega iz leta 2018, po prvi tekmi pa se zdi, da bo podoben tudi končni razplet. Real je namreč na prvi tekmi v Madridu prišel do zmage s 3:1 in do lepe popotnice pred gostovanjem v Liverpoolu. Odlična popotnica je tudi zmaga na sobotnem el clasicu proti Barcelono, po kateri je ekipa Zinedina Zidana spet resno v igri za naslov španskega prvaka, ki ga brani.

Liverpool, tudi on brani naslov v Angliji, je na to, da bi spet postal angleški prvak, že pozabil, si pa zato nadvse želi, da bi, tako kot leta 2019, prišel do naslova evropskega prvaka, a ne bo lahko. Predvsem zaradi težav, ki jih imajo Liverpoolčani v obrambi. Trener Jürgen Klopp namreč še naprej ne more računati na Virgila van Dijka, Joeja Gomeza, Joela Matipa in tudi Jordana Hendersona. Prikrajšan bo tudi Real, ki tudi tokrat ne bo igral s Sergiem Ramosom, poškodovana pa sta tudi Daniel Carvajal in po novem Lucas Vazquez.

Guardiola se boji, da spet obstane v četrtfinalu

Z naslovom evropskega prvaka se, odkar je prišel na Otok, spogleduje tudi Josep Guardiola, ki pa mu do zdaj z Manchester Cityjem dlje od četrtfinala ni uspelo priti. V Angliji so si sinjemodri skoraj že zagotovili nov naslov, medtem ko jih v Evropi čaka še veliko dela. Za začetek že proti Borussii Dortmund, ki so jo na prvi tekmi premagali z 2:1. Nemci, ki so v prvenstvu v slabi formi, torej za napredovanje potrebujejo samo en gol. Za nameček navijače Cityja straši dejstvo, da so pretekli konec tedna izgubili prvenstveno tekmo proti Leeds Unitedu, čeprav so bili statistično nekajkrat boljši nasprotnik od ekipe Marcela Bielse. Kaj če se zgodba ponovi?

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek:

21.00 PSG – Bayern München /3:2/

21.00 Chelsea – Porto /2:0/



Sreda:

21.00 Liverpool – Real Madrid /1:3/

21.00 Borussia Dortmund – Manchester City /1:2/



/ / - izidi prvih tekem