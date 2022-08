V Mariboru naj bi bilo že vse odločeno: NK Maribor bo vodil stari znanec Dinama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljudskem vrtu se dogaja na polno. Športni direktor Marko Šuler pospešeno išče primernega kandidata, ki bi po odhodu Radovana Karanovića vskočil na izpraznjen trenerski stolček in skušal prekiniti rezultatsko krizo, kakršne v Mariboru v času državne samostojnosti ne pomnijo. Po poročanju več medijev je Maribor novega trenerja našel v Zagrebu. V mesto ob Dravi namreč prihaja Damir Krznar, s tem pa se nadaljuje nekdanji trend Zlatka Zahovića, ki se je v preteklosti večkrat ogrel za prihod nekdanjih trenerjev zagrebškega Dinama.

V Ljudskem vrtu naj bi se danes pokadil beli dim. Ko je Maribor v ponedeljek po šestih zaporednih porazih (Šerif, Koper, dvakrat HJK Helsinki, Olimpija in Domžale) in zadnjem mestu na prvenstveni lestvici prekinil sodelovanje z Radovanom Karanovićem, se je športni direktor Marko Šuler znašel pod pritiskom. Zgoščeni tekmovalni ritem, ki spremlja Mariborčane že vso poletje in povzroča vijolicam silovite težave na igrišču, prinaša novo pomembno tekmo že v četrtek. Slovenske prvake čaka domača tekma z romunskim Clujem.

Radovan Karanović je v sezoni, v kateri Maribor brani naslov državnega prvaka, z vijolicami za vodilno Olimpijo po petih krogih zaostal za kar 12 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

To bo prvo dejanje play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo, še zadnja, tretja zaključna žogica za Mariborčane, da ponovijo lanskoletni dosežek Mure in zaigrajo v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Pred vijolicami je ogromen izziv, saj se bližata tekmi, na katerih si lahko Maribor napolni klubsko blagajno (nagrada za zgolj udeležbo v skupinskem delu tekmovanja znaša slabe tri milijone evrov) in dvigne samozavest, ki je po šestih zaporednih neuspehih zdrsnila na katastrofalno raven. O tem je po zadnjem porazu v Domžalah spregovoril tudi Rok Kronaveter.

''Naša naloga je, da najdemo najprimernejšega, ki lahko kratkoročno obrne zadeve in uspešno pelje naš projekt naprej tudi dolgoročno,'' je po ponedeljkovem odhodu Karanovića sporočil športni direktor Maribora Marko Šuler.

Damir Krznar je v prejšnji sezoni vodil zagrebški Dinamo v skupinskem delu lige Europa, kjer si je zagotovil napredovanje. Foto: Guliverimage

Po poročanju več medijev je Maribor novega trenerja našel v Zagrebu. Hrvaški Germanijak je prepričan, da bo to postal 50-letni Damir Krznar, podobno poročata slovenski športni časnik Ekipa SN in SportKlub. Mariborčanom se mudi, saj se nezadržno bliža četrtkova tekma z ogromnim ''evropskim'' vložkom. Tako naj bi bil Krznar, nekdanji hrvaški reprezentant, potrjen danes, nato pa bi v popoldanskih urah že vodil trening.

Več sledi ...

