Zlatko Zahovič podpisal z Mariborom

Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahovič se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah STA v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje, v vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano na novinarski konferenci.

Zahovič je bil eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v Mariboru in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja klub popeljal do lovorik in evropskih uspehov.

Legendarni slovenski reprezentant, ki je tako po igralski karieri v Mariboru velik pečat pustil tudi kot nogometni funkcionar, je aprila sprejel službo opazovalca tekem pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), zdaj pa bo 55-letnik pri Mariboru spet prevzel vlogo športnega direktorja.

Čaka ga težko delo, 16-kratni slovenski prvaki Mariborčani so minulo sezono državnega prvenstva končali na petem mestu in ostali brez mesta v evropskih tekmovanjih, naslova prvaka pa niso osvojili že pet let.

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