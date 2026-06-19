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Avtorji:
Š. L., STA

Petek,
19. 6. 2026,
12.16

Osveženo pred

2 minuti

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Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor 1. SNL

Petek, 19. 6. 2026, 12.16

2 minuti

Zlatko Zahovič podpisal z Mariborom

Avtorji:
Š. L., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zlatko Zahović | Zlatko Zahovič se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. | Foto Aleš Fevžer

Zlatko Zahovič se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt.

Foto: Aleš Fevžer

Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahovič se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah STA v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje, v vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano na novinarski konferenci.

Zahovič je bil eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v Mariboru in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja klub popeljal do lovorik in evropskih uspehov.

Legendarni slovenski reprezentant, ki je tako po igralski karieri v Mariboru velik pečat pustil tudi kot nogometni funkcionar, je aprila sprejel službo opazovalca tekem pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), zdaj pa bo 55-letnik pri Mariboru spet prevzel vlogo športnega direktorja.

Čaka ga težko delo, 16-kratni slovenski prvaki Mariborčani so minulo sezono državnega prvenstva končali na petem mestu in ostali brez mesta v evropskih tekmovanjih, naslova prvaka pa niso osvojili že pet let.

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